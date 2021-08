Lanza Facebook app para trabajo remoto con VR

02 min 30 seg

Gadgets/Staff

Disponibilidad

Hora de publicación: 14:16 hrs.

La pandemia de Covid-19 transformó la colaboración entre los equipos de trabajo de las organizaciones; se sumó la ventaja de trabajar desde casa pero con el obstáculo de no poder discutir ideas con colegas en un mismo espacio. Para cerrar esta barrera, Facebook introdujo una solución con Realidad Virtual.La red social presentó la aplicación Horizon Workrooms, una aplicación para Oculus Quest 2 que ayudaría a conectar a compañeros de trabajo en una sala de tercera dimensión de forma que puedan interactuar mediante avatares, como si estuvieran en una sala de juntas real."En Facebook, hemos estado usando Workrooms para trabajar y creemos que una de las mejores maneras de trabajar si no puedes estar físicamente presente", aseguró la compañía en su blog de noticias.Facebook detalló algunas funciones extra de la aplicación como la posibilidad de usar el mando del Oculus para escribir o dibujar en una pizarra; trabajar en un documento como si tuvieras una computadora; audio espacial, para simular profundidad e integración de videoconferencias para conectar con el "mundo real".Ya sea para una sesión de lluvia de ideas, presentar un proyecto o revisar pendientes de la agenda, el pizarrón virtual permitirá colaboraciones en tiempo real. También se podrán importar imágenes desde la computadora y compartirlas en la sala.Los pizarrones tienen una función de guardar cambios para regresar a éste cuando sea necesario.Trabajar en realidad virtual no implicaría dejar las herramientas de trabajo usuales, así lo promete esta aplicación pues se podrá vincular un teclado con Oculus y activar una función espejo de la PC para continuar el trabajo en lo virtual. La aplicación tendrá soporte sólo para algunos teclados con trackpad añadido.Para los compañeros que no cuenten con un visor y requieren estar en la misma junta, se podrán adherir mediante una videollamada y una liga de acceso, similar a lo que ocurre con otras aplicaciones como Zoom o Google Meet. El soporte en una sala es de 16 personas con realidad virtual y 50 en videollamada.La aplicación web de Workrooms añade funciones de productividad como tomar notas, compartir documentos y ligas, chats e incluso se podrá sincronizar Outlook o Calendario de Google para agendar nuevas reuniones.La aplicación Horizon Workrooms está disponible en su versión beta de forma gratuita para los propietarios de Oculus Quest 2.Por el momento, México no está incluido en la lista de países donde se comercializa el visor.