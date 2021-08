Lanzan nueva versión de 'La Isla de la Fantasía'

05 min 00 seg

Max Gao

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Más de 37 años después de que Ricardo Montalbán terminará su carrera como el Sr. Roarke, el enigmático conserje de un resort de playa en el Océano Pacífico,regresa una vez más a la televisión.Esta ocasión, la nueva versión, una con mujeres a ambos lados de la cámara, llega un año después de que una adaptación como película de terror fuera ampliamente criticada por expertos.Creada por Elizabeth Craft y Sarah Fain, la nuevase estrenó esta semana en EU. Se centra en Elena Roarke ( Roselyn Sánchez ), la nieta del Sr. Roarke de Montalbán, quien dejó atrás su vida en Nueva York para convertirse en la sofisticada administradora de la isla, donde satisface los mayores deseos de sus huéspedes, pero les enseña que lo que quieren no es lo que necesitan."Elena era una mujer normal estudiando neurobiología, terriblemente enamorada y comprometida para casarse. Ella no quería la responsabilidad, ella tan sólo quería tener una vida normal. Pero su apellido y el legado son más grandes que ella", dijo Sánchez.original se transmitió de 1978 a 1984 en ABC, convirtiendo, como Sánchez lo dijo, en "la realización de los deseos en un fenómeno cultural". Un revival de 1998, estelarizado por Malcolm McDowell como el nuevo Sr. Roarke, duró sólo una temporada. Y otro intento de reboot, de 2018, no pasó siquiera de la etapa de desarrollo.El verano pasado, ejecutivos buscaron un nuevo acercamiento. Eventualmente, dieron con una propuesta de Craft y Fain, longeva dupla de escritura y producción, más conocida por su trabajo en"Definitivamente fue una prueba intimidante, porque de niñas vimos, y tenemos muchos recuerdos de estar sentadas en nuestras casas viendo al Sr. Roarke y su compañero, Tattoo (interpretado por Hervé Villechaize)", dijo Sarah Fain, quien es showrunner junto con Elizabeth Craft. "Pero amamos tanto el show que rápidamente lo vimos como una oportunidad increíble".En Sánchez, dijo Craft, hallaron a alguien que combinaba perfectamente "humor, calidez, compasión y autoridad natural". A la actriz puertorriqueña, el show, que fue filmado en su tierra, le ofreció la oportunidad de reunirse con técnicos con los que trabajó al inicio de su carrera.La producción le dio a Puerto Rico un empuje económico mientras la isla se recupera de desastres naturales y la pandemia."Es realmente importante para la isla, para ellos y para mí", dijo Sánchez (), quien decidió posponer su debut en la dirección para grabar los 10 episodios de la primera temporada deLa premisa es la misma. Trata sobre la realización de deseos. Es sobre crecer como seres humanos, es sobre sueños que se vuelven realidad.Los huéspedes vienen a la isla, tienen deseos, sueños, y la isla les ayuda a navegar a través de un viaje que tiene magia y les puede dar plenitud. Pero el hecho de que el rol principal sea una mujer es un testamento de cómo las showrunners quisieron hacer algo actual.Hay directoras, muchas mujeres cabezas de departamento, también mujeres frente y detrás de la cámara. Se tomaron algunas libertades creativas que van a elevar el material, especialmente el hecho de que tienes a minorías a cargo, como protagonistas. Va acorde a estos tiempos.Lo pasaban en español ahí. Nací en 1973, y el show salió en los 70, así que era muy joven. Pero ese momento en que el personaje de Tattoo tocaba la campana diciendo: "El avión, el avión", era muy vívido.Tienen que entender que Ricardo Montalbán, para los latinos, era como la realeza. Era el protagonista de su propio show, lo hacía tan bien, y era muy exitoso.Tener la oportunidad de interpretar ese personaje y continuar con el legado de Roarke, es un sueño, y reconozco que también una responsabilidad. Pero lo abrazo con todo mi corazón, y espero que la gente me disfrute tanto como lo disfrutó a él (Montalbán).Me siento bendecida, porque mi carrera ha sido consistente. Pero a la gente le gusta encasillarme por cómo me veo.Soy latina, me veo muy latina, y hablo de la manera que hablo. Eso abre muchas puertas y cierra otras.Ha sido un constante ir y venir, pero ese ha sido el único aspecto con el que he batallado. He sido la número 2, 3, 4 o 5 en la hoja de llamados. Ésta es la primera vez en que puedo decir: 'Soy yo la que sale en el póster, soy la número 1 en la hoja de llamados'. Y me ocurrió a los 48 años, así que es una bendición. Treinta años después, la gente aún quiere trabajar conmigo y reconoce lo que valgo.