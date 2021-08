Lanzan verificación a transporte público

José Luis Marroquín

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Justo al cierre de su sexenio, el Gobierno de Jaime Rodríguez lanzó un plan de verificación al Sistema del Transporte Público del Estado, que ya generó controversia por la urgencia de establecerlo.El Programa Emergente de Vigilancia Ambiental entró en vigor el martes, luego de publicarse el lunes en el Periódico Oficial del Estado, y aplicará a camiones urbanos, servicio de taxis, servicio auxiliar de transporte y camiones recolectores de basura o de tratamiento de residuos de manejo especial.Fuentes consultadas cuestionaron la urgencia de aplicar la verificación cuando la Administración está por finalizar, y señalaron que no hay claridad de qué se puede lograr con el plan emergente.Incluso, advirtieron que pudiera prestarse a actos de corrupción, como ya sucedió en la década de los noventa con el entonces Gobernador Sócrates Rizzo."El equipo sí está certificado, pero no así los inspectores", advirtió una fuente, "por 50 pesos los inspectores pueden dejar pasar a los conductores o te pueden poner que salió bien en la verificación".Según el decreto, el programa será gratuito y voluntario y tendrá una vigencia de seis meses a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.El objetivo, señala, es prevenir, reducir, medir y controlar la contaminación en la atmósfera producida por emisiones de fuentes móviles de competencia estatal.Las verificaciones las harán inspectores de la Procuraduría Ambiental del Estado y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León en encierros o talleres, en la vía pública o en las instalaciones del IMA.Por ejemplo, en la vía pública los inspectores podrán detener a cualquier vehículo o unidad del transporte público que genere contaminación y proceder a realizarle la verificación.El programa se hará en dos etapas: una de prevención y una de control.En el proceso de prevención sólo se recabará información del vehículo y se harán recomendaciones a los concesionarios o permisionarios para que realicen las adecuaciones físico-mecánicas para disminuir las emisiones.Para la etapa de control se establecerán medidas de seguridad, correctivas o sanciones a los propietarios que no atendieron las recomendaciones hechas en la etapa de prevención.Las sanciones establecidas para los reincidentes serán la suspensión temporal, parcial o total de su actividad, un apercibimiento, una multa de 20 a 30 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y la suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones y permisos.Vigencia17 de agosto 2021 al 17 de febrero 2020¿A quién aplica?Camiones urbanosServicio de taxisServicio auxiliar de transporteCamiones recolectores de basura o de tratamiento de residuosTambién de manera voluntaria a los vehículos oficiales de GobiernoSanciones para reincidentesLa suspensión temporal, parcial o total de su actividad (al propietario)ApercibimientoMulta de veinte a treinta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y ActualizaciónSuspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones y permiso.