Le pone Ximena Sariñana ritmo de cumbia a sus recuerdos

Mauricio Ángel

"Hablo del amor adolescente, de las historias que uno vive entonces libre, sin etiquetas. Es el amor que vives intensamente y lo percibes en el presente, no estás pensando en el futuro. No se limita a sólo ser amor de pareja, puede ser a una mascota". Ximena Sariñana, cantautora

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Suenan las canciones de Los Ángeles Azules y una versión adolescente de Ximena Sariñana va a la pista con una de sus mejores amigas de la prepa, la única de su grupo cercano que sí sabe bailar bien cumbias y salsas.Esta imagen es una de las que volvió a la memoria de la cantautora cuando pensó en momentos y sonidos especiales de su juventud, los cuales la inspiraron para crear las canciones de su próximo disco,De este proyecto se desprende su nuevo sencillo, "Mr. Carisma" , la primera cumbia que compone."(El álbum) es un concepto muy bonito. Le da tributo a un montón de cosas de mi adolescencia, a todos los géneros que yo escuchaba, los discos y la música que consumía en ese entonces."Por eso no podía faltar una cumbia que me acompañó en mis fiestas de adolescencia. Es una fusión obviamente con lo que yo conozco, la música pop, rock, que están definitivamente bien marcadas en esta cumbia", explicó la cantante en entrevista virtual.Sariñana conoce el género por fiestas familiares, pero como intérprete sólo la había experimentado como invitada de Los Ángeles Azules para cantar "Mis Sentimientos" , que tiene más de mil 69 millones de reproducciones en YouTube.Para su canción, Sariñana habla en la letra de alguien que es malo, pero tan carismático, que termina por seducir."Es totalmente autobiográfica. Conozco a muchísimos malos malísimos malos, me he encontrado con ellos en relaciones amorosas y de amistad, los he visto en acción con amigas. Al final son un personaje entrañable, tienen su no sé qué que cautiva", compartió.Las letras de todo su álbum, a estrenarse en octubre, retratan formas de sentir que hoy le parecen enternecedoras, pues incluso habla de los amores platónicos, con los que tuvo muchas experiencias a través de chicos a los que nunca les confesó su amor."Esos sentimientos los veo con mucha nostalgia, con mucho amor porque fue una etapa de la vida muy linda de vivir, cuando estás descubriendo los sentimientos, sintiéndolos inmensamente, estás descubriendo un montón de cosas de ti y sientes que te están cayendo veintes todo el tiempo"."Tuve historias que me hacía en la cabeza con un ídolo, un deportista, un actor. Me da mucha ternura pensarlo, porque aunque fueran amores platónicos, los vives con la misma intensidad", reflexionó.Tras presentar su primer cumbia, la intérprete de "¿Qué Tiene?" adelantó que el resto de su material no es predecible, pues los géneros con los que experimentó son los que le gustaba oír de adolescente."Recuerdo que cuando mi papá me regaló mi primer iPod, yo decía, '¿qué onda con esta cosa? Si yo quiero escuchar un disco completo, tengo mi colección', que era muy ecléctica."Hoy digo que mi disco es como mi primer iPod, suena como si lo hubieras puesto en shuffle porque hay un poquito de todo: grunge, cumbia y mariachi", adelantó.