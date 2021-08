Sustrae hombre a bebé; emiten Alerta Amber

Luis Castro

Hora de publicación: 13:03 hrs.

Un bebé de un año y 5 meses es buscado por las autoridades y se emitió una Alerta Amber para colaboración de la ciudadanía, luego de que un hombre se lo llevó de la casa de su mamá, en Ciénega de Flores.El menor fue identificado como Samuel Mateo Arévalo Cerda.Se informó que el niño vestía un jumper amarillo y sandalias azules.El adulto que se lo llevó fue identificado como Jorge Enrique Benítez del Ángel, de quien no se precisa la edad.Fue descrito como moreno, de un metro de altura aproximadamente, delgado, ojos cafés, nariz pequeña y cabello castaño oscuro, el cual tiene corto y ondulado.El menor fue sustraído desde el pasado 17 de julio de la casa de su mamá, en la Colonia Privadas Santa Lucía.La mamá fue identificada como Karen Jerethzy Arévalo Cerda.De acuerdo con la Alerta Amber, la mujer permitió al hombre llevarse al bebé, ya que éste le prometió regresarlo.Sin embargo, esto no sucedió y por el tiempo transcurrido y su edad, las autoridades determinaron que puede estar en peligro inminente.Fuentes comentaron que el hombre sería pareja o ex pareja de la mamá.