Legado imborrable

Irma Martínez

en EL NORTE

Se fue sin aspavientos, como las grandes. La labor y legado de María Elena Chapa a favor de las mujeres nuevoleonesas será imborrable.



Trabajó arduamente en una tierra donde la cultura machista es ley, pues en cada esquina aparece cada "galán charro" creyéndose Jorge Negrete o Pedro Infante.



Nacida en el pequeño pueblo de Doctor González, N.L., su inteligencia la empujó a siempre echarse pa' delante. Estudió en la Normal Miguel F. Martínez, cursó la licenciatura en Filosofía y le siguió con una maestría en Recursos Humanos, en la UANL.



En la política fue dos veces Diputada federal, ocupó un escaño en el Senado y otros puestos decisivos para apoyar a las mujeres.



Su currículo nos demuestra que nunca fue una improvisada, no, señor, fue una erudita y una apasionada de la vida y de la defensa de la mujer.



María Elena Chapa, mi amiga, será recordada como una de las grandes mujeres mexicanas que desempeñó una labor titánica logrando espacios y derechos, que en otros tiempos eran inconcebibles para nosotras, tanto así que tales cambios despertaban críticas de grupos conservadores -y retrógradas.



Cuando se abrió la Casa de La Mujer en el Estado fui invitada a ser parte del Consejo Ciudadano. Los primeros meses sentí que se manejaban conceptos que me movían el piso frente a mis creencias.



Sin embargo, muy pronto concienticé que la idea de "la Chapa" -como le decíamos- era mover aquel cortinaje pesado, casi inamovible. Su intención era dejar que entrara la luz que revelara las injusticias a las que estamos expuestas la mayoría de las mujeres.



María Elena fue pionera en desterrar mitos y costumbres enquistados en la misma cultura femenina, por ejemplo, ese que refiere a que en el matrimonio la mujer debe ser quien lleve la cruz a cuestas.



Esos mitos hacen ver invariablemente que la cabeza de familia es el hombre, cuando en muchos casos las mujeres son quienes se enfrentan a callejones sin salida ante la irresponsabilidad de sus parejas.



Un punto relevante es que simplistamente se piensa que sólo hay injusticias en familias con falta de educación y la pobreza. Sin embargo, con sus investigaciones María Elena constató el maltrato y la desigualdad de derechos en todo estrato social, y promovió leyes que ayudaran a tantas mujeres desamparadas.



La única diferencia es que, en ocasiones, en las clases adineradas una mujer piensa que las penas con pan son más llevaderas y "por conveniencia" tapan sus ojos moreteados con lentes Christian Dior. Además, se espantan los zancudos y las moscas con chequeras repletas de dinero, supuesto pago por el maltrato recibido por su compañero de vida.



La violencia hacia la mujer es una forma de control que destruye la dignidad de quien la padece. Los hombres maltratadores las consideran ciudadanas de segunda clase. En Nuevo León María Elena puso la lupa al tema de la violencia femenina, concibiéndolo como problema grave.



Con nostalgia, y con una sonrisa que se me congela, recuerdo aquella tarde-noche, a mediados de 1990, cuando fui invitada a casa de la Sra. Irma Salinas de Sada, en donde se encontrarían tres mujeres que en ese momento eran candidatas a distintos puestos políticos; ahí estaba María Elena con su pelo restirado y su particular chongo. Contaba con sencillez que su padre había sido taxista y que su madre fue una mujer luchona.



La maestra Lucilda Pérez Salazar, a quien le acaban de dar la Medalla al Mérito Cívico, contaba que ella provenía de la cultura del esfuerzo.



Al llegar el turno a la candidata sampetrina, ésta inició con la frase: "Yo soy consentida de Dios".



María Elena, con los ojos muy abiertos como platos, miró al público y al terminar el evento la escuché preguntar: "¿Acaso cuando se es rica significa ser consentida de Dios?".



Mi alma está triste, pero orgullosa de haber conocido y compartido amistad con María Elena Chapa, prócer del Estado y una valiente mexicana. Descansa en paz.







Es Licenciada en Letras Españolas, en años pasados fue consejera en el CAP, Centro de Atención Psicológica para niños y mujeres maltratados, también fue consejera del Instituto de la Mujer y en tres ocasiones formó parte del Consejo de Desarrollo Social de San Pedro. Desde 1991 escribe en el periódico EL NORTE y es coordinadora de los Consejos Editoriales de este medio.