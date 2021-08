Legislan menos... y suben bono 657%

Victoria Félix

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En los últimos seis años, los Diputados locales no han abatido el ya histórico rezago legislativo y ni siquiera han cumplido con la agenda mínima que ellos mismos definieron, pero en cambio han disparado 657 por ciento su polémico bono de gestoría.El presupuesto del Congreso local para este bono pasó de 8.8 millones de pesos en el 2015 a más de 67 millones en este 2021, de acuerdo con un análisis de EL NORTE a los Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera.Además, aunque por ley deben transparentar estos recursos, el bono se gasta de manera opaca y su uso -que presuntamente debe beneficiar a la población de los distritos de los Diputados- ha estado marcado por irregularidades impunes.En contraste, la Legislatura actual, que concluye el próximo 1 de septiembre, registra un rezago de 746 expedientes, un aumento de 7.6 por ciento respecto a los 693 que recibieron en el 2018.Este incremento se da a pesar de que, por reglamento, las iniciativas que no son dictaminadas en el plazo de un año, se desechan automáticamente.Si se toma en cuenta la Legislatura 74 (2015-2018), los Diputados registran una caída del rezago de apenas el 37 por ciento.De forma paralela, el Congreso no ha logrado sacar en su totalidad la agenda mínima que las bancadas acuerdan previo al inicio de los periodos ordinarios y extraordinarios.Cada uno de los 42 legisladores recibe actualmente 133 mil pesos mensuales por bono de gestoría, monto adicional a su sueldo, dieta, ahorro y más prestaciones.Este fondo se creó formalmente en el 2004 bajo el concepto de "Gastos de la Función Legislativa".En ese año se asignaron 22 millones de pesos, pero, ante el rechazo ciudadano, en años posteriores se mantuvo con un menor monto e incluso se eliminó provisionalmente.Pero en el 2015 empezó a subir hasta llegar a los 67 millones de pesos actuales.Durante estos años, los legisladores han evadido comprobar públicamente el uso del bono con facturas, proveedores, beneficiarios o servicios adquiridos, e incluso ha rechazado detallar sus montos.Aun así, EL NORTE ha tenido acceso a documentos que exhiben anomalías.A finales del 2019, por ejemplo, se publicó el análisis de facturas correspondientes a enero de ese año, en las que se detectó cómo Diputados de Morena usaron cuatro empresas fantasma para justificar gastos del bono.Aunque los legisladores prometieron investigar las irregularidades, nunca se informó de las presuntas indagatorias.Este gasto también fue cuestionado por el INE en las elecciones pasadas, que solicitó informar sobre el uso para ser fiscalizado.Los Diputados, no obstante, incumplieron con la entrega de los reportes a la Comisión Estatal Electoral (CEE).Asimismo, la postura de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai) ha sido contradictoria en este tema, ya que en la Legislatura pasada desechó juicios de inconformidad de ciudadanos que pedían la apertura del gasto.Y en la Legislatura actual ha ordenado en dos ocasiones que se transparente el recurso, aunque sin éxito.Con información de Miriam García