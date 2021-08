Ley o justicia

Carlos Elizondo Mayer-Serra

en EL NORTE

3 min 30 seg

"La justicia está por encima de todo. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia". Son palabras de AMLO del 17 de abril del 2019. Tiene razón.



Como lo ha argumentado George Klosko (https://bit.ly/3y02hiR), el ciudadano no debe obedecer las leyes independientemente de su contenido sustantivo, solo porque las emitió el Estado. Éste debe dar razones morales para justificar cualquier ley. Si no nos convence, no estamos obligados moralmente a obedecerla. El grueso de los ciudadanos tiende a pensar así: importa más la justicia (o su percepción de justicia) que la legalidad.



Esto es desde el punto de vista moral, porque el Estado puede usar su capacidad de coerción para hacer cumplir leyes aunque sean injustas. También puede inventar delitos a su conveniencia violando sus propias leyes.



Un Estado democrático debe tener leyes percibidas como justas por una mayoría de la población. Ello no sólo por razones morales, sino por cuestiones prácticas, para que se cumplan. Como bien decía Rousseau, la ley más importante de todas no está grabada en mármol, sino en el corazón de los ciudadanos.



La autoridad no puede elegir si una ley le parece justa o no. AMLO debe obedecer la ley por ser la máxima autoridad. Llegó al poder dentro de un marco legal. Está obligado a sujetarse a éste. Lo contrario sería la arbitrariedad de quien tiene el poder y va determinando qué es justo y qué no. Así era el autoritarismo.



AMLO critica leyes que le parecen injustas, sin embargo, su gobierno ha acatado las sentencias del Poder Judicial. No ha elegido cumplir únicamente las que le parecen justas. Ha prometido cambiar leyes que le parecen injustas. Está en su derecho.



Tras varias decisiones de las autoridades electorales, anunció que cambiará la Constitución para que se "vayan todos". No hay evidencia de que Morena haya sido medido con otra vara que el resto de los partidos. Pero les enoja verse afectados por el poder legítimo y legal de un tercero. No les gustan las enormes restricciones que impone la ley, propuestas por ellos cuando eran oposición, ahora que son autoridad.



Buscan también que existan menos diputados de representación proporcional, para poder tener una mayor sobrerrepresentación en el Congreso, y depender menos de sus aliados. Después de la elección, Morena junto con sus aliados, el PT y el PVEM, con el 42.8 por ciento del voto, tendrán el 55.6 por ciento de los diputados.



Si la autoridad logra los votos para cambiar la Constitución, lo puede hacer. Pero si quiere tener procesos electorales con legitimidad debe convencer a un amplio segmento de la población que la actual ley es injusta y luego a muchos legisladores opositores, dado que no tienen la mayoría constitucional requerida.



Hasta ahora, todas las reformas electorales han sido demanda de la oposición. El gobierno las aceptaba para darle legitimidad al proceso. Cuando en el 2003 nombraron consejeros electorales sin los votos del PRD, abonaron al cuestionamiento de la elección presidencial del 2006.



A AMLO no le gustan los actuales consejeros, pero de los 11 que conforman el Consejo General del INE, 4 fueron electos por consenso en este gobierno. En el 2023 vencen otros 4, incluido su presidente. AMLO no necesita cambiar la ley para tener una amplia mayoría de consejeros electos durante su mandato.



El gran activo que tiene AMLO es su credibilidad personal y la legitimidad de su triunfo. ¿Querrá que su sucesor no la tenga? ¿Está dispuesto a imponer a su delfín o delfina con una ley electoral a modo? ¿No le importa si en el camino destruye la legitimidad del proceso electoral?



Como líder que pretende tener autoridad moral, tiene que actuar con justicia. Como gobernante que tiene que asegurar procesos electorales legítimos, debe buscar el consenso para reformar la Constitución en esta materia.







@carloselizondom











Carlos Elizondo Mayer-Serra, politólogo (Oxford) e internacionalista (El Colegio de México), se ha dedicado a investigar la tensión que existe entre lograr gobernarnos democráticamente y crecer económicamente. Su más reciente libro, Los de adelante corren mucho: Desigualdad, privilegios y democracia, discute esta tensión para el caso del continente americano. Es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.