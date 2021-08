Libra Robledo sanción por propaganda

Gabriela Villegas

Hora de publicación: 13:05 hrs.

El Tribunal Electoral del Estado declaró inexistente la infracción para Alfonso Robledo, candidato del PAN a la Alcaldía de Guadalupe, por la colocación de propaganda fuera del territorio en el que contendía.Los magistrados resolvieron que según la Ley electoral no se establecen limitantes territoriales en la colocación de la propaganda."En el Artículo 168 de la Ley electoral no se observa que existan limitantes territoriales en cuanto a la colocación de propaganda electoral, esto es no existe una prohibición expresa para colocarla fuera del área", dicta la resolución."La sola colocación de la propaganda fuera del territorio donde contiende un candidato no la torna indebida".