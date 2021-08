Llaman a reforzar cuidado de manglar

03 min 30 seg

Víctor Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) destacó el avance logrado en los últimos cinco años en la recuperación de áreas de manglares en México, al tiempo que llamó a reforzar la protección de esos ecosistemas.En el informe Manglares de México: Actualización y Análisis de los Datos 2020, presentado la semana pasada, estimó que alrededor de 20 por ciento de la superficie de manglares identificada entre 1970 y 1980 había sido perturbada o desplazada por otras coberturas y cambios de uso del suelo."Los manglares que han permanecido sin cambios tienen particular importancia debido al establecimiento y permanencia a largo plazo de los servicios ecosistémicos que proveen", remarcó."Estas áreas representan un reto para su conservación, pues al tener una estructura y función más desarrollada (de al menos 50 años), su pérdida puede considerarse más grave, al asumir no sólo la pérdida del manglar en sí, sino también el valor agregado que representan y que engloba desde pérdida de material genético hasta interacciones ecológicas con los ecosistemas adyacentes".De acuerdo con el informe, la superficie estimada de los manglares en México registró un incremento de 129 mil 530 hectáreas entre 2015 y 2020.El incremento, señaló la Conabio, es resultado, por un lado, de la recuperación natural del ecosistema y el éxito de los programas de restauración, y por otro, de la disponibilidad de nueva información y mejoras técnicas en el sistema de monitoreo.Detalló que la superficie de manglar estimada en 2015 ascendía a 775 mil 555 hectáreas y en 2020 a 905 mil 86, lo que representa un incremento de 16.7 por ciento.En el periodo, indicó, se perdieron 37 mil 724 hectáreas y se ganaron 167 mil 254."Sin embargo, estas cifras no representan necesariamente una recuperación histórica del manglar, pues las herramientas tecnológicas actuales permitieron hacer una mejor diferenciación del manglar en zonas de incertidumbre, como fue el caso del Complejo Sian Ka'an, en Quintana Roo, en donde 83 mil 791 hectáreas que se tenían catalogadas como otros humedales en 2015 se clasificaron como manglar en 2020", acotó.La Conabio advirtió que entre 2015 a 2020 tres entidades registraron pérdidas netas en la superficie de manglar: Sinaloa, con 5 mil 258 hectáreas (6.4 por ciento); Baja California Sur, con mil 68 (4 por ciento), y Nayarit, con 247 (0.4 por ciento).En tanto, destacó, los estados con mayor ganancia neta de manglar fueron Quintana Roo, con 117 mil 115 hectáreas (90.2 por ciento); Veracruz, con 4 mil 385 (11.4 por ciento), y Tabasco, con 3 mil 815 (8.4 por ciento)."En lo que respecta al porcentaje de manglar que cubre la línea de costa a nivel nacional, se registró un incremento de 37 por ciento en 2015 a 39 por ciento en 2020, siendo este último el mismo valor reportado para 1970/1980", apuntó.Ambiente y economíaDurante la presentación del informe, el coordinador general de la Conabio, José Sarukhán, subrayó la importancia ambiental y económica de los manglares."Es un sistema particularmente eficaz en la captura de dióxido de carbono y por tanto tiene gran importancia en esta interacción de los problemas ambientales globales, por un lado la pérdida de biodiversidad y por otro lado el cambio climático", señaló..Cumple además, indicó, una importante tarea de defensa costera"Ya tenemos evidencia de que la pérdida de los manglares ha resultado en pérdida de territorio mexicano frente al mar; no unas cuantas hectáreas, sino miles de hectáreas. Es mucho el caso en partes de la costa de Campeche", alertó.Los desarrolladores turísticos, reprochó, ven a los manglares solo como un reservorio de mosquitos y menosprecian su valor.Se trata, destacó, de zonas de reproducción de especies de peces de importancia comercial."El estado de salud de los manglares juega un papel importantísimo en el futuro de la pesca, tanto ribereña como de alta mar en todo el mundo, más allá del lugar donde se encuentran", apuntó.