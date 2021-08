Llaman a replantear perspectiva de autos

02 min 30 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno, las instituciones y la sociedad capitalina debe replantear el modelo en el que se aspira a tener un vehículo motorizado, explicaron expertos en movilidad y transporte.En el marco del Día del Peatón, que no es reconocido de manera oficial, especialistas aseguraron que esta fecha debe ser el pretexto para aumentar el impulso a una Ciudad más humana, que ponga en el centro a las personas."Nos lo dicen desde pequeños, nos lo venden en juguetes, nos lo ponen en películas y en la tele: todos aspiramos a manejar un coche."Estamos en la punta del efecto pendular, tenemos que llegar al punto medio para repensar estas ideas, apostando por la caminata y la bici", señaló Paola Gómez, experta en movilidad ciclista.Francisco de Anda agregó que por la pandemia y el Día del Peatón se deben evaluar los efectos del coche desde todos los frentes de la sociedad."Es un momento de reflexión, recordatorio, en el que tenemos que evaluar lo que nos ha costado la motorización de las calles, volver a poner a las personas en el lugar que corresponde, al día de hoy seguimos batallando", dijo Paco de Anda, especialista en seguridad vial.Los expertos puntualizaron las acciones y urgieron a las autoridades capitalinas a reducir los límites de velocidad a 30 kilómetros por hora en avenidas donde haya tránsito peatonal.Destacaron que se deben crear cruces a nivel del piso, lo que implicaría quitar puentes peatonales en todas las vialidades, menos las de acceso controlado."Los puentes anti peatonales se tienen que quitar ya, porque no están construidos a escala humana, no favorecen la movilidad peatonal, ni de nadie más que de los coches", expresó Itsi Alveano, experta en derechos de movilidad de menores de edad.Añadió que los niños son también de los más olvidados, pues el Gobierno no piensa en ellos al momento de diseñar las calles.El Gobierno de la Ciudad de México ya modificó el panorama que sólo pensaba en usuarios del automóvil, pero al apostar a favor del usuario del transporte público y de la bicicleta lo hace con acciones enfocadas a adultos, agregó.