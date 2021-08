Llega a México 'nao' cargada de arte

Erika P. Bucio

En el circuito galerístico Roma-Condesa, atraca LaNao, iniciativa destinada a promover la creación emergente.Gestado en plena pandemia para inaugurarse en el marco de la Semana del Arte, que arranca este martes, este proyecto promovido por Nekane Irigoyen e Ismael Sentíes opera bajo un esquema de incubadora de producción y galería.Ocupa una casona de la calle de Michoacán en la que han habilitado un espacio expositivo en la planta baja y dos estudios en la alta. Sus primeros residentes son los artistas Jorge Rosano (Ciudad de México, 1984) y Carlos Vielma (Saltillo, 1982).LaNao resulta de la relación establecida con los creadores a partir de Cobertizo, una iniciativa que data de 2019 en la que ha estado involucrado Sentíes para incentivar la producción artística contemporánea a través de residencias y un programa internacional de producción.Así pudieron empaparse de las necesidades del sector emergente en la escena nacional, pero la pandemia trajo sus propias dificultades. Vielma les expuso, por ejemplo, que estaba empezando a perder coleccionistas por la lejanía de su estudio.LaNao, que comenzó a cobrar forma en mayo de 2020, podría ofrecerles un espacio bien ubicado donde exhibir y vender obra, y en condiciones favorables, en lo que podría significar para un buen número de artistas su primer vínculo formal con una galería."Es un esquema de representación un poco más abierto; no es representación del 50 por ciento, y puedes exponer en otro lugar", expone en entrevista Sentíes, co-fundador de LaNao.Piensan en este nuevo espacio como una iniciativa de artistas abierta a la colaboración, la producción y exhibición del arte emergente, algo necesario ante la falta de apoyos para los jóvenes.Eligieron el nombre de LaNao bajo la idea de un barco al cual sumarse."Sí fue arriesgado (abrir en plena pandemia), y fue difícil tomar la decisión, pero creo que es importante entender que, si hay las posibilidades, el mundo tiene que seguir, no tenemos que cruzarnos de brazos y esperar a que esto termine. Cuando se gestó la idea nunca pensamos que un año después íbamos a seguir igual o peor", dice Irigoyen, co-fundadora.LaNao inaugura su galería con la exposición Abrigo de roca, curada por Daniel Garza Usabiaga, que se propone valorar el interior doméstico como un espacio de creación, donde son posibles "distintas percepciones de la relación con el tiempo y el espacio, con los objetos".El curador se decantó por la obra de seis artistas emergentes nacidos entre 1984 y 1994: Alicia Ayanegui, Lucia Oceguera, Edgar Solórzano y Maximiliano Rosiles, además de Rosano y Vielma."Llevamos más de un año encerrados y ya todo el mundo está cansado del interior, pero creo que estar en el interior ofrece cosas buenas", dice Garza Usabiaga. "No era un objetivo mostrar obra hecha durante la pandemia, pero la mayor parte era obra que se hizo durante el 2020, y creo que sí habla de eso; son cosas que se hicieron en casa con procesos muy domésticos más que ir a un lugar a producir una pieza, con materiales fáciles de conseguir".Es el caso del trabajo de Rosano, quien registró el equinoccio de primavera en su serie fotográfica U, mientras que Vielma, en Cartografía del tiempo, presenta la acumulación del polvo sobre una superficie, en su estudio, durante el confinamiento.Garza Usabiaga celebra la apertura de LaNao (Michoacán 75) en un escenario tan adverso."Cada vez hay menos lugares institucionales. En el último año y medio se ha visto que las cosas se han movido por los agentes individuales y no por las instituciones estatales. Si hubiera sido por las instituciones estatales, todo esto se hubiera acabado desde hace año y medio."LaNao está enfocada en una generación de artistas que muchas veces no es atendida por las grandes galerías. Que también haya espacio de trabajo aquí es algo muy novedoso, que no hay tanto", destaca el curador invitado.Abrigo de roca permanecerá en exhibición hasta el 26 de junio en una "nao" que, ya atracada, está dispuesta a quedarse.Recién instalado en su estudio de LaNao, Rosano está satisfecho de disponer de un espacio amplio para trabajar. "Es el más grande que he tenido hasta ahora", dice ansioso de comenzar a trabajar.Labora con procesos fotográficos con soportes de la pintura, y ahora cuelga en los muros de la nueva galería su producción más reciente, perteneciente a U, que alude a la forma de los pliegues en su obra y a los saltos en el tiempo-espacio."Lo último que he estado explorando en mi proceso son esos lugares de conexión, umbrales entre la fotografía y la pintura. (Las mías) parecen pinturas, pero en realidad son mantos que se revelaron. Esas caídas que se ven de la tela es el pasado de esa misma tela. Me interesa mucho ese tipo de cosas donde objeto e imagen conviven en un solo lugar", dice el artista capitalino, ya representado por LaNao.Una relación que data desde Cobertizo, donde fue uno de los creadores en residencia.Gamboa es también promotor de otros proyectos, como la Galería Breve, y además, con colegas artistas, se unió a la Feria de la Acción en 2020, que tuvo como sede la Ex Fábrica de Harina.