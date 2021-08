Llega agua a túnel de la Rompepicos

01 min 30 seg

Perla Martínez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Los escurrimientos de las lluvias llegaron a la Presa Rompepicos, en La Huasteca, donde el nivel del agua alcanzó el túnel que se usa para cruzar la cortina.Ante esto, Protección Civil de Santa Catarina pidió a los visitantes no acudir al área, para evitar riesgos.Gilberto Almaguer, director de la corporación municipal, señaló que las lluvias que se han registrado en la Sierra de Santiago bajan por La Huasteca y han cerrado el acceso a la Rompepicos.Aseguró que los visitantes no tienen acceso más allá de la explanada y del denominado Parque 2 para evitar accidentes."Desde el miércoles ya no hay acceso a la sierra alta de La Huasteca porque está toda tapada con un espejo de agua", añadió el director de Grupo Jaguares."(Entras a) la parte de atrás de la Cortina Rompepicos y quedas atascado en el lodo."La recomendación es que no acudan porque, como son crecientes de agua de la parte alta de la sierra, pueden salir bajadas de agua repentinas y pueden quedar atrapados... y perder la vida".Actualmente, señaló Almaguer, el agua se ubica a la altura de la comunidad El Rodeo."Si llegan a quedarse varados", añadió, "nosotros vamos y sacamos a la gente."La pérdida material ahí se va a quedar y posteriormente tienen que contratar una grúa y tiene un gasto considerable".Enfatizó que, aunque haya presencia de sol, los escurrimientos continuarán, por lo que insistió en no acudir."Tampoco es un agua limpia. Ésta es una agua que viene revuelta con residuos de ceniza, de tierra, con cuestiones del incendio forestal, y no es recomendable acceder a bañarse".