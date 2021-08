Llega Survivor a su recta final, cerca de conocer al ganador

03 min 00 seg

Juan Carlos García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

.@CARLOSLGUERRERO te invita a la 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐍 𝐕𝐈𝐕𝐎 este 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝟏𝟓 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 por @AztecaUNO. ¡Recuerda que tú decidirás quién ganará a través de la app TV Azteca En Vivo! 📲👊🏼💥 #SurvivorMéxico pic.twitter.com/JTKEjmo3Vb — Survivor México (@mexico_survivor) August 11, 2021

Tan cerquita del premio, con tanto esfuerzo probado y luego de todo un viacrucis físico y emocional enpara quedarse a nada... del gran premio.En consideración de Carlos Guerrero "Warrior" , el conductor de una de las emisiones estrella de TV Azteca, es más frustrante y decepcionante llegar a la etapa de este fin de semana que haber sido expulsado en todo el proceso previo. Explica sus razones."Ya no hay mañana para la mayoría de ellos. Es feo, ¡qué cruel! Después de que pasaron por todo, condiciones extremas, situaciones complejas, y a unas horas de la final son eliminados."Para mí es como cuando en el futbol, aun con tus récords de puntos, vayas a semifinales y te vas; no llegas. Tan cerca, tan lejos. Rozaste el triunfo, fuiste bueno y no fue suficiente, ¡qué frustración!", expresó "Warrior" en conversación desde República Dominicana, locación del reality show de la franquicia mundial.Desde este jueves y hasta la noche de este sábado se realizan las tres eliminaciones previas de los últimos ocho participantes, los cuales fueron los más cercanos a la última emisión de un total de 18 que ingresaron al concurso.El domingo, con la emisión en vivo a las 20:00 horas por Azteca 1 , el programa arrancará con cinco competidores, para deshacerse de dos antes de nombrar a los finalistas."Imagínate, el mismo domingo, ya casi en la final, también se van dos y son sólo tres los que avanzan para competir por el premio de los 2 millones de pesos. Eso sí duele, debe de ser horrible quedarte con ese nudo en la garganta, con ese vacío en el estómago", anticipó el comentarista y analista deportivo.Hasta este viernes, los grandes favoritos según las redes sociales para quedarse entre los tres últimos contendientes eran Cyntia y Pablo (también salidos de MasterChef ), mientras que Gary, Sargento, Kristal y Fernando, entre otros de los que empezaron, fueron engrosando la lista de expulsados o eliminados en cada emisión."Yo no tengo favoritos porque me he identificado con todos en algún momento, y sucedió lo mismo con el público. Cada uno sintió empatía por alguno más que por otro, y es natural."Estando yo tan cerca de ellos he sido testigo de todos los sacrificios que han tenido que hacer, y los admiro y celebro. Vienen las estrategias, los consejos tribales, aliados, protección van con todo", puntualizó Guerrero.Y para concluir, "Warrior" comentó que a pesar del esfuerzo que han mostrado los competidores, él jamás se atrevería a inscribirse como concursante porque no cree tener el temperamento para resistir el hambre, la falta de sueño y las inclemencias del tiempo a las que todos se enfrentaron.