Llegan hospitalizados a cifras de noviembre

05 min 00 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Zona Metropolitana alcanzó niveles de hospitalización por Covid-19 registrados en el último bimestre de 2020 cuando inició el segundo pico máximo de la pandemia.Cifras tanto de la Secretaría de Salud federal, como del Gobierno de la Ciudad de México, muestran que la ocupación hospitalaria ha rebasado el 60 y 70 por ciento, como ocurrió a fines de 2020, antes de que se superaran los peores pronósticos establecidos por las autoridades.Según los registros, el aumento en la ocupación es más acelerado en estas últimas semanas que en el periodo comparado de 2020.La Ciudad de México es la que ha registrado los mayores niveles de ocupación, comparada con el Estado de México, sin embargo, ambas rebasan el 50 por ciento, tal como lo hicieron a fines del año pasado."Están subiendo más rápido los contagios y los ingresos que tenemos, a veces ya ni da tiempo de que los trasladen en cámara de áreas no Covid a Covid, algunos ya deben esperar por una cama porque todavía no tenemos todas las instalaciones como en diciembre y vienen más graves", contó una enfermera del IMSS.La Red IRAG, de la Secretaría de Salud federal, reporta que en la última semana de noviembre de 2020 el promedio de ocupación fue de 60 a 66 por ciento y hubo un aumento de 6 por ciento de ocupación en camas de atención general y 3 por ciento en las equipadas con ventilador.Mientras que en la primera semana de diciembre de 2020 para camas generales se pasó de 67 por ciento a 77 por ciento la ocupación y con ventilador se mantuvo entre 63 y 67 por ciento.Esos números ya fueron rebasados en la Capital del País en las últimas semanas.Desde el 20 de julio se reportó una ocupación de 61 por ciento en camas de atención general y de 50 por ciento en las de intubación y el mes cerró con más del 75 por ciento y 66 por ciento de ocupación, respectivamente.Mientras que en los primeros días de agosto la ocupación de camas generales no ha bajado de 75 por ciento y la de camas con ventilador pasó de 56 por ciento el 1 de agosto a 67.7 por ciento al 3 de agosto, última actualización disponible.Hasta ayer, reportaba al menos 4 mil 531 camas ocupadas en total en la Zona Metropolitana, mientras que en la CDMX las cifraba en 3 mil 200 en total; 879 de terapia intensiva.En los últimos días de noviembre de 2020 la CDMX reportaba entre 4 mil 500 y 5 mil camas ocupadas en la ZMVM.La segunda ola máxima de la pandemia comenzó en el último bimestre de 2020 y se extendió hasta enero de 2021, cuando la saturación hospitalaria en la Ciudad rebasó el 90 por ciento.