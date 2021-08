Llegan trabajadores a Laredo; inicia vacunación

Hora de actualización: 11:50 hrs.

01 min 30 seg

Imelda Robles y Juan Carlos Rodríguez

Hora de publicación: 07:55 hrs.

Avanza en la Autopista a Nuevo Laredo la primera caravana de autobuses del Programa de Vacunación Transfronterizo, liderato por el Gobernador electo de Nuevo León, @samuel_garcias. pic.twitter.com/VJxnxRfDJb — elnortelocal (@elnortelocal) August 18, 2021

Esta mañana llegaron a Laredo los primeros autobuses con trabajadores de Monterrey que recibirán la vacuna contra Covid-19 en esa ciudad texana.A las 11:20 horas aproximadamente inició el proceso de vacunación de los trabajadores de la empresa Farmacias del Ahorro en los patios del SAT en la aduana del Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln.Samuel García afirmó que el proceso para vacunar a todos los pasajeros de su autobús fue de unos 25 minutos.La vacunación fue en una área de revisión del CBP tras cruzar el puente Internacional.El próximo lunes arrancará la vacunación de mil trabajadores diariamente.Los 13 autobuses de esta primera caravana que salió antes de las 7:30 horas de Monterrey volverán juntos y escoltados de la misma forma.Hasta las 12:20 horas habían llegando ocho autobuses a los patios del SAT y esperarán al resto para volver a la Ciudad.Dentro de los primeros vacunados, se aplicaron la dosis el Gobernador electo y su esposa Mariana Rodríguez.A las 7:20 horas partió el primer convoy desde las instalaciones de grupo Senda, ubicadas sobre la Avenida Bernardo Reyes.Dicho grupo está compuesto por 13 autobuses, dos patrullas de Fuerza Civil, tres vehículos militares, uno de la Fiscalía General y dos vehículos particulares.El Mandatario electo reiteró que ya cuentan con un registro de 48 mil trabajadores por parte de 133 empresas que buscan ser vacunados dentro de este programa.Sin embargo, sólo se cuenta con 25 mil dosis.Estos trabajadores no necesitan tener visa para recibir la vacuna, ya que no ingresarán a Texas, sino que recibirán la dosis arriba de la unidad en los patios del SAT frente a la aduana."Para los jóvenes y no jóvenes que no han tenido la oportunidad de vacunarse y están yendo a trabajar es la oportunidad de cuidar su salud y la de sus familias", dijo el Gobernador electo.Hoy serán vacunados 800 trabajadores menores de 39 años de empresas como Farmacias del Ahorro, Senda y VivaAerobus.