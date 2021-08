Llegará Call of Duty Vanguard el 5 de noviembre

02 min 30 seg

Gadgets/Staff

Disponibilidad

Hora de publicación: 14:58 hrs.

Call of Duty Vanguard, la nueva entrega de Activision ambientada en la Segunda Guerra Mundial se estrenará el próximo 5 de noviembre a nivel global, el cual destacará por incluir el nuevo motor gráfico de Call of Duty: Modern Warfare.El título contará con una campaña, modo multijugador con 20 mapas disponibles al momento del lanzamiento, modo cooperativo contra zombies y una integración con Call of Duty Warzone como sucede con Black Ops Cold War.En la campaña se entreteje una ficción de cuatro soldados de distintas nacionalidades que forman parte de la unidad de operaciones especiales Task Force One para abrirse paso entre la ocupación del Eje en Europa, África y el Pacífico.El multijugador mantendrá el sistema de rangos y promete acción rápida basada en estrategia, con nuevos añadidos como un sistema de personalización de armas y calibre de las balas.Además habrá un multijugador de dos contra dos similar al modo Champion Hill de Call of Duty: Modern Warfare, donde ocho equipos se miden en escenarios de espacios cerrados hasta que quede un vencedor.En coordinación con Treyarch Studios, regresan los Zombies que comparten la narrativa del éter oscuro vista en Black Ops Cold War. Los detalles de este modo se darán a conocer posteriormente.Un nuevo mapa llegará a Warzone de la mano de Vanguard. De acuerdo con la franquicia Verdansk cambiará una vez más yendo hacia el pasado, por otro lado, Activision mantendrá la progresión cruzada de experiencia en este Battle Royale.Tal como sucedió con Black Ops Cold War, Warzone incluirá nuevos modos de juego, armas y eventos que estén relacionados con Vanguard.El videojuego estará disponible hacia finales de año en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series y PC mediante Steam.La preventa inicia este 19 de agosto y contará con tres versiones:Standard: Juego base para Play Station 4 y Xbox One, más retro compatibilidad habilitada en consolas de nueva generación.Generación cruzada: Incluye una versión independiente para la nueva y anterior generación de consolas.Ultimate Edition: Añade las funciones de generación cruzada, más ventajas de experiencia y un pase de batalla.