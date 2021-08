Viajan a CDMX familiares de desaparecidos en vía a Laredo

01 min 30 seg

Imelda Robles

Hora de publicación: 18:06 hrs.

Familiares de personas desaparecidas en la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo viajarán a la Ciudad de México para intentar ingresar mañana a la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Juana María Prado señaló que más de 30 personas viajarán con el fin de que López Obrador los ayude a presionar a las autoridades de Tamaulipas para agilizar las investigaciones y encontrar a sus seres queridos."Para que nos apoye a que Tamaulipas haga su trabajo", dijo Prado."Necesitamos que el Gobierno federal apoye a Tamaulipas en cuestión de más personal, que se haga más, que se le dé más seguimiento a los casos".Los familiares viajarán en avión con recursos propios.Desde mayo, las familias han realizado protestas y bloqueos para exigir resultados de las autoridades, e incluso ya viajaron a Ciudad Victoria para reunirse con el Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios.Sin embargo, han denunciado que las autoridades frenaron las investigaciones.Prado también indicó que no han sido apoyados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas."Ni la Comisión Nacional de Búsqueda (nos ha apoyado)... nada más una vez me han hablado y querían saber cuántos casos tenía", comentó."Se supone que si ellos están en coordinación con la Comisión Local (de Búsqueda) tienen que saber cuántos casos hay. Yo no entiendo el por qué decir que están ayudándonos cuando no. Eso es lo que nos molesta, que digan que están apoyándonos cuando no lo vemos".