Llevan Sylvia Pasquel y Rocío Banquells cuentas claras

02 min 30 seg

Paula Ruiz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Mi hermana @RocioBanquells y yo queremos compartirles un poco de lo que se vive en #backstage antes de entrar al escenario, con mucho cariño para ustedes. ¡Así fue nuestro primer fin de semana en la #cdmx ! #RosaDeDosAromas #Teatro11DeJulio #SoldOut @Ticketmaster_Me 🌹✨🌹😍 pic.twitter.com/YSQaC7gQm5 — Sylvia Pasquel (@sylviapasquel) July 12, 2021

Como hermanas Sylvia Pasquel Rocío Banquells se quieren mucho y se llevan muy bien, pero cuando se trata de trabajo prefieren llevar las cuentas claras.Tras su buena experiencia de compartir escena en teatro en, las actrices tienen planes de repetir cartel en la obra, original de Gilda Salinas."Nos queremos mucho, somos muy afines, nos llevamos muy bien y aparte nos divertimos en el escenario", comentó la hija de Silvia Pinal respecto a su hermana.Actualmente están en temporada conen el Teatro 11 de Julio en CDMX y en septiembre o en octubre presentaránLa Pasquel dará voz a Gertrudis Bocanegra, una mujer que apoyó el movimiento insurgente durante la guerra de Independencia de México, mientras que la Banquells se pondrá en los zapatos de Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo.Si como hermanas de sangre por parte de padre se llevan muy bien, en lo laboral se respetan mucho."Mi hermana es muy solidaria conmigo, ya me conoce, sabe que soy muy puntual, entregada y está contenta conmigo. Pero no va gratis (a trabajar), recibe un sueldo, yo soy una persona congruente", comentó la Pasquel, quien es productora de los monólogos, de la escritora Gilda Salinas, que presentó en streaming."También entiende que mientras yo no tenga patrocinadores, soy yo la que patrocina como productora".Comentó que durante tres años persiguió los derechos de, pero el productor Rubén Lara se negó a dárselos de la puesta original de Emilio Carballido."Me decía que estábamos viejas para la obra, pero yo le dije 'oye, perdóname, pero el tema que trata no tiene tiempo de caducidad. Realmente cualquier mujer a cualquier edad puede enterarse que su marido tiene otro hogar, otra casa. Total que lo convencí".Nunca pensó andar en TikTok , pero gracias a que se volvió tendencia, la Pasquel abrió su cuenta en julio y ya rebasó los 24 mil seguidores.Gracias a su personaje de Isaura de la telenovela, la actriz se viralizó con la frase: mis ahorros, mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo", mientras grita y llora."La gente me la hizo tendencia, ahora ya le entramos al TikTok. Ya me pidieron que haga otro video de la misma escena de 'mis ahorros', pero en este tiempo actual, de aquí y ahora y lo voy a hacer. ¡Qué padre que la gente sea así conmigo'. Yo lo agradezco porque al final del día el público es el que te mantiene y hace con tu constancia que perdures en esto".