Asesinan a hombre de dos balazos en la cabeza

José Manuel Zapata

Hora de publicación: 07:58 hrs.

El cuerpo sin vida de un hombre que presentaba por lo menos dos disparos en la cabeza fue encontrado esta madrugada en calles de la Colonia Pedregal de Linda Vista, en Guadalupe.Vecinos de esta colonia señalaron haber escuchado detonaciones alrededor de las 3:00 horas y posteriormente observaron al hombre tendido en el cruce de las calles Norwich y Camino.Elementos de la Policía llegaron al lugar, al igual que paramédicos, quienes comprobaron que el cuerpo ya no presentaba signos de vida.El ahora occiso se encontraba acostado boca abajo sobre la banqueta y en la posición en la que se le podían observar dos heridas de bala en la cabeza.Aunque no fue dada a conocer la identidad de la víctima, trascendió que se trataba de un hombre de tez aperlada, de entre 30 y 35 años; vestía pantalón de mezclilla azul, chaqueta negra y tenis blancos.Aparentemente, el hombre viajaba en un vehículo y en este punto fue bajado y asesinado por delincuentes que posteriormente huyeron del sitio.Una fuente cercana reveló que las heridas habrían sido por arma corta calibre 9 milímetros, aunque no reveló si se encontraron casquillos en el lugar.Elementos de la Policía Ministerial llegaron al sitio, lo mismo que personal de Servicios Periciales, quienes comenzaron con las labores correspondientes en el perímetro delimitado previamente por los oficiales municipales.