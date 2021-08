'Lo sano es leer... y ser libres'

05 min 00 seg

Israel Sánchez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Jorge F. Hernández parece no dudarlo ni por un segundo: algo que él escribió le costó el cargo de Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España.-¿Fue el artículo donde invitaba al ahora ex Barça Lionel Messi a jugar en el Club León?"Yo creo que eso no fue el motivo; ahí no hay motivo para que alguien me quiera llamar la atención. Es más, ni mis hermanos en Guanajuato me llamaron la atención", bromea en entrevista telefónica."Pero escribí un artículo contra Marx Arriaga", añade, refiriéndose a la crítica que hiciera a los dichos del director general de Materiales Educativos de la SEP sobre la lectura por goce como "acto capitalista de consumo"."Y seguiré partiendo una lanza en favor de la lectura por placer cada vez que pueda", sentencia.Cesado, pues, en un acto de censura, como ha clamado una vorágine de voces indignadas desde este fin de semana; y tal respuesta no es exagerada."(Lo que pasó) es muy preocupante", advierte Hernández."Somos un País que ha sufrido mucho, y en realidad muy polarizado. Lo que me pasó a mí es una microhistoria de cómo se ha polarizado el sentimiento, los sentimientos de la Nación. Y lo más triste es que, en el enredo de las explicaciones, lo único que lograron fue aumentar la confusión".Rebasado por la reacción de quienes veían represalias y un intento por acallar al escritor, el director ejecutivo de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez, difundió que la razón del despido radicaba en que Hernández se habría referido "en términos muy ofensivos y misóginos" a la Embajadora María Carmen Oñate Muñoz durante la sobremesa de una reunión privada.Evento donde, detalló Hernández en su columna en el diario El País, estuvo también un "advenedizo incómodo" funcionario menor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y miembro del Servicio Exterior Mexicano, que posteriormente comenzó a acosarlo y hacer comentarios ofensivos de distintas figuras."Es absurdo que se me acuse de misógino, porque lo que yo le informé a él (Márquez) y a otras autoridades es que se derivó de esa comida, que sigo manteniendo en privado, una serie de improperios y de acusaciones contra el doctor Márquez y contra el Canciller (Marcelo Ebrard). Pero de la Embajadora nada."Cuando (Márquez) publicó esa ridícula comunicación que tituló como 'Alcance', yo estaba con la Embajadora tomando café en su residencia, y ambos nos fuimos de espaldas porque la usó de pretexto sin consultarla, como tampoco la consultó sobre mi cese", remarca Hernández a Grupo REFORMA.-Es una acusación muy seria la que hicieron en su contra, ¿por qué considera que inventaron algo así?Es producto de la estulticia, del acomodo, de la inferencia, de querer quedar bien en Palacio, o de querer quedar bien con los jefes cortando por lo sano, y en este caso lo sano soy yo. Lo sano es leer, lo sano es escribir, dibujar y ser libres.Y por lo visto yo no entendía, o no quise entender, que siendo representante de México en el extranjero yo tenía que dejar de tener voz propia, sentido común y buen gusto, porque yo no me callo.También pudieron haber puesto otros muchos pretextos: por gordo, por feo, por unos chistes malísimos que he contado en otras sobremesas; pero, ¿acusarme de eso? No hombre, no, no, no.-¿Imaginaba usted que estas personas, con quienes aceptó trabajar hace poco más de dos años al aceptar el cargo, serían capaces de algo así?Bueno, siempre tuve mucho cuidado de tratar de llevar la fiesta en paz, primero porque las relaciones entre México y España entraron en un escenario impredecible, muy complicado, y lo que urgía era, en primer lugar, rescatar al Instituto Cultural de México en España, que estaba desahuciado; rescatar la Biblioteca Octavio Paz, que estaba a punto de ser regalada, es decir, tirada, lo cual es ilegal. Y en tercer lugar: mantener a flote la actividad cultural, que es nuestra mejor cara ante España y el mundo, en tiempo de Covid, en tiempos de confinamiento y sin presupuesto.Y es que, denuncia el autor, al día de hoy el Instituto que hasta este sábado dirigía no ha recibido los recursos correspondientes al ejercicio presupuestal de 2021."Con mucha vergüenza, todavía debemos dinero a una institución española; y, con mucho orgullo, yo puse de mi bolsa para sufragar algunos gastos, y no lo voy a cobrar. Y me voy con la frente en alto por eso", sostiene.Exaltado, además, por el apoyo de colegas del gremio literario y demás figuras que salieron a su defensa, reprobando el "servilismo hecho régimen" y la "república de lacayos y aduladores", como escribiera Jesús Silva-Herzog Márquez este lunes."Me siento muy honrado que una pluma de ese nivel, así como otros muchos intelectuales y escritores, no han tenido ningún problema en externar su solidaridad y su apoyo."Y subrayar que, involuntariamente, ya me hicieron el paladín del pensamiento crítico, el defensor de la libertad de expresión, el equivalente a un libro abierto. Entonces, pues les salió el tiro por la culata, porque yo me siento muy honrado y crecí, y estoy creciendo como persona minuto por minuto".En este escenario de polarización y servilismo hecho régimen -citando a Silva-Herzog Márquez-, ¿qué lugar queda para el raciocinio, el sentido común y la sensatez?En mi caso, creo que tenemos una consciencia mexicana por debajo de tanta sangre en donde estamos conscientes de que los que no tienen voz merecen tener voz; los que no tienen letras, hay que procurárselas para que lean, y que, en general, poco a poco nos hemos ido convenciendo de que la solución está en los votos, no en los ex votos que se colgaban en los templos, sino en los votos, en las urnas.