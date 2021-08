Localizan en Guerrero cuerpo de ex jugador desaparecido

02 min 00 seg

Jesús Guerrero

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El cuerpo de Alberto Castañón, ex portero del equipo de futbol Los Avispones y quien había sido reportado como desaparecido desde el 18 de junio, fue encontrado en avanzado estado de putrefacción.La Fiscalía General de Guerrero confirmó que el cadáver del ingeniero Castañón, quien laboraba en el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue hallado la tarde del martes en un camino de terracería en la Colonia El Polvorín.Tras la desaparición del ex jugador de Los Avispones, sus familiares realizaron movilizaciones en las calles de Chilpancingo para exigir a la Administración de Héctor Astudillo su presentación con vida.Incluso, en la visita que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de julio para inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en esta ciudad, la esposa, hijos, hermanos y amigos de Castañón realizaron una protesta y entregaron un escrito al Mandatario.El viernes 18 de junio, el ex jugador de Los Avispones salió a bordo de su camioneta de las instalaciones de la SCT rumbo a las oficinas de la Secretaría de Salud estatal para ir por su esposa.Sin embargo, el ingeniero nunca llegó a la cita.Un día después, la camioneta que conducía fue localizada abandonada en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a la altura del Hospital General "Raymundo Abarca Alarcón", al norte de esta capital.Los familiares del ex futbolista profesional pidieron la ayuda del Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, para que investigara si algún grupo de la delincuencia organizada tenía en su poder a Alberto e intercediera para que lo dejaran en libertad.El Obispo aseguró que estaba trabajando en eso e incluso, ofició una misa en la catedral de la Asunción denunciando el secuestro del ex futbolista.Luego de más de 40 días de búsqueda, el deportista fue localizado sin vida.Hasta ayer en la tarde, personal de la Fiscalía se encontraba en el lugar realizando las diligencias de ley.