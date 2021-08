Los festivales de cine en México se mantendrán híbridos

Mauricio Ángel

"Tenemos como gran meta que este virus no nos gane, seguimos en pie porque tenemos que salir de esto. Sabemos que la gente nos espera, que GIFF se realice le da confianza de que podemos volver a un tipo de normalidad, a las cosas que amamos". Sarah Hoch, directora del GIFF. "En la planeación de festivales, sobre todo en esta época de Covid, empezamos con apertura porque esta pandemia nos ha enseñado que es una obligación mantenernos abiertos y saber reaccionar". Paula Chaurand, directora de FICTU

Ante la incertidumbre que arrastra la tercera ola de contagios de Covid-19, los festivales de cine mexicanos sí van a realizarse, pero se apoyan en la virtualidad, que les da certeza como un espacio seguro.Seis días antes de iniciar el Festival Internacional de Cine de Tulum (FICTU) , el repunte de contagios los llevó a reestructurar sus seis meses de planeación de una edición presencial al formato en línea.Sus actividades fueron realizadas por videotransmisiones hace dos semanas con buena respuesta, de acuerdo con su directora, Paula Chaurand y, para concluir su edición, pondrán 20 de las 21 películas en Filmin Latino del 1 al 4 de septiembre.Para las directoras de los Festivales de Morelia (FICM ) y Guanajuato (GIFF) , el internet no será un plan de emergencia, pues mientras tienen más claro el panorama de la pandemia para las actividades presenciales, ya contemplan partes virtuales para sus encuentros."El año pasado fue un festival más acotado, pero tuvimos casi un millón de espectadores en línea, eso me está diciendo que hay mucho público que no puede transportarse a Morelia. Este formato híbrido llegó para quedarse, de aquí a 10 años sigo vislumbrando un festival híbrido."Mucha gente viaja de manera virtual, visita museos y ve conciertos. Incluso si este año hubiera circunstancias increíbles para hacer un festival con muchos invitados, va a tener una parte virtual", afirmó Daniela Michel, directora del FICM, a realizarse del 27 de octubre al 1 de noviembre.Para estas promotoras fílmicas, 2020 fue un año lleno de retos para realizar sus certámenes, pero también les dejó grandes enseñanzas sobre los alcances que pueden tener al no ofrecer sólo actividades presenciales.Con internet, la audiencia del GIFF se triplicó. Normalmente es de 110 mil personas, mientras que el año pasado llegaron a 330 mil gracias a sus actividades en línea, incluido un campus virtual para avatares, donde entregaron un premio a David Lynch "Aprendimos cómo manejar esos espacios y que todo se puede donde hay ganas y creatividad. Por ello el festival de nuevo es híbrido (presencial y virtual), las plataformas de streaming de nuestras películas siguen", aseguró Sarah Hoch, responsable del GIFF.Su edición de este año se realizará del 17 al 26 de septiembre en San Miguel de Allende, León e Irapuato, aunque su programación e invitados, como en los demás festivales, la anunciarán apenas días antes del arranque.Las confirmaciones de asistencia que ha recibido la directora están acotadas a que no se cierren fronteras y les permitan volar, por lo que incluso ríe al decir que no dirá quiénes asistirán hasta que estén en las sedes."Nuestra intención es hacer un evento presencial, pero igual que el año pasado estamos con plan A, B y C. Queríamos regresar a teatros grandes pensando que íbamos a estar como al 80 por ciento, pero ahora con la variante Delta no sabemos."Lo que pasaría en teatros lo estamos sacando a las plazuelas, terrazas grandes y espacios al aire libre, pero si se pone muy grueso, lo mandamos a autocinemas otra vez", adelantó Hoch.Las organizadoras consideran que los festivales son un símbolo de que la normalidad volverá, oportunidades para abrir diálogos sobre temas importantes y se ha notado en los esfuerzos que hacen todos los cineastas por regresar."El año pasado me conmovió muchísimo la gran solidaridad de los cineastas mexicanos que estuvieron en competencia, todos llegaron a Morelia, se desplazaron, lo apoyaron. Sigo viendo eso y me motiva a seguir trabajando", compartió Michel.