Los internan en Penal por plagio de contador

Gabriel Talavera

Los dos hombres detenidos el sábado como presuntos responsables del secuestro de un contador en San Pedro, por quien exigieron un rescate de 20 millones de pesos, fueron acusados e internados en el Cereso de Apodaca.Pablo R. y Miguel Josúe R. ingresaron la noche del martes al penal, donde esperará que se resuelva su situación jurídica.Al comparecer ante un Juez de Control, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Antisecuestros los imputó por el delito de secuestro agravado en perjuicio del contador Antonio Zamora Beauregard, de 65 años.Se les atribuyó su participación directa en la privación ilegal de la libertad, cometida el 10 de julio en la Colonia Del Valle.La víctima fue a un evento en el Auditorio San Pedro y al salir se dirigió en su camioneta Toyota Tacoma a un restaurante, cuando fue interceptado por delincuentes que lo seguían.Al no regresar a su casa, fue reportado como desaparecido y se activó un reporte de búsqueda.Después se descubrió que era un secuestro y los plagiarios exigieron 20 millones de pesos por su libertad.Elementos del Grupo Especial Antisecuestros rescataron a la víctima el sábado pasado, en una casa de la calle Manuel Huerta, en la Colonia Revolución, en San Pedro.Ahí fueron detenidos Pablo y Miguel.Los acusados sólo escucharon la acusación y no la contestaron.Solicitaron al juez más tiempo para ofrecer pruebas a su favor antes de resolver su situación jurídica.Tras acceder a la petición, el juez fijó audiencia para mañana, donde decidirá si los vincula o no a proceso.