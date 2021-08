Los olores del Covid

Andrés Clariond Rangel

en EL NORTE

4 min 30 seg

Cómo nos gusta a los mexicanos la rudeza. Somos un pueblo sufrido que lucha día a día contra un sinnúmero de obstáculos. Ejemplo de ello es la prueba del Covid. De viaje en Estados Unidos recurrí a hacerme un test de PCR y la vivencia fue diametralmente opuesta a mis experiencias en México. Para empezar allá hay laboratorios que no cobran ni un centavo. Te atienden a media calle, arriba de una camioneta.



Ese auge de los laboratorios en nuestro país que merma nuestra economía a los gringos se les condona. A diferencia de los mexicanos, cuando ellos viajan no tienen que escatimar en un viaje austero, restándole la tarascada de las pruebas del laboratorio. Un gasto previaje que se traduce en menos shopping, un hotel más barato o una cama compartida. Todo por una hojita de papel tan vital como el pasaporte.



Sin embargo la cuestión económica es lo de menos al comparar pruebas entre los dos países. Mi mayor sorpresa en mi experiencia en los Yunaited sucedió cuando vi venir el maldito, terrible, inhumano hisopo hacia mi nariz, ese ser puntiagudo culpable de mis lágrimas y sollozos. Ya había yo cerrado los ojos y tensado los dientes esperando la penetración nasal que llega hasta el intestino, cuando el puntiagudo instrumento se paró en seco en mis fosas nasales, haciendo un simple y cariñoso barrido superficial.



Dichosos gringos que mantienen intacta su virginidad traqueal. Pero para los mexicanos, herederos de pueblos milenarios donde la tortura es tradición, ¡bienvenido el sufrimiento del hisopo hasta la cocina! ¿Me pregunto qué le produce más placer a las sádicas enfermeras de los laboratorios: darle rienda suelta al hisopo en la prueba de Covid o sacarle sangre a los clientes? ¿Qué pensarán mientras ven a sus víctimas sufrir impávidos porque si se mueven duele más?



Qué terrible cómo persiste el coronavirus entre nosotros. Cuando se descubrieron las vacunas parecía que todo estaba arreglado, aunque la última palabra la tiene ese tremendo virus que no nos deja ser. Sus mutaciones retan la ciencia e inteligencia humana con cada vez más agresivas versiones. ¿Por qué Darwin tuvo razón y sobreviven los virus más fuertes? Ojalá el Covid hubiera devenido en una moquiza incontrolable, pero inofensiva.



Y todavía hay quienes le temen más a las vacunas que a la enfermedad. Te deja infértil, en dos años te va a matar, con la china se te rasgan los ojos y con la rusa te vas a convertir en izquierdoso de la 4T. Hoy los antivacunas tienen asegurado su epitafio: murió de incredulidad. Muchos de ellos, en su lecho de muerte y demasiado tarde, se han arrepentido de no haberse vacunado.



¿Qué estragos ha dejado al mundo el coronavirus? Además de la irreparable pérdida de seres queridos, el virus ha destruido matrimonios que no han sobrevivido a la convivencia diaria, ha cerrado negocios que no soportaron la falta de clientes, ha cambiado nuestros hábitos y costumbres. ¿Saldremos de esta como una sociedad más limpia? Sin duda ahora más gente se lava las manos después de ir al baño y hay menos babas en los platillos de los restaurantes.



El consumo también ha sufrido cambios. La población mundial gasta más en objetos para su casa, valora más el tiempo en familia y las actividades al aire libre. Al cruzar este valle de lágrimas del Covid llegaremos al otro lado con ganas de respirar profundo, con la intención de explotar los sentidos que la enfermedad amenazó. No en balde la empresa Ford inventó el Mach-Eau, un perfume que huele a gasolina.



¿Será esta idea de la automotriz norteamericana el inicio de la fabricación de esencias esenciales de la vida? Según ellos el objetivo del perfume es que los conductores no extrañen el olor a gasolina en los autos eléctricos. Pero probablemente, sin darse cuenta, la Ford es punta de lanza en la producción de perfumes de olores cotidianos: el olor a almohada usada, a toalla húmeda o a libro viejo. Y para los más hard core: el olor de escusado de central camionera.



Sea como sea no hay mucho que podamos hacer frente al Covid más allá de vacunarnos. No es viable pensar en mantenernos encerrados volviéndonos locos en familia o que los niños y jóvenes tienen que seguir desperdiciando sus mejores años en un zoom frente a una pantalla. El regreso a clases debe de proseguir. El Covid no se va a ir a ningún lado y las medidas extraordinarias tienen un límite. Esta será nuestra vida de aquí en adelante y la debemos normalizar.





MANZANITA SALTARINA



La Manzanita Arturo Salinas saltó a un árbol de duraznos y ahora es el rey de los duraznos. Es una lástima que los tentáculos de las mafias políticas abarquen todas las áreas de gobierno y todos los poderes.





anclaran@hotmail.com







Se graduó de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Monterrey y posteriormente estudió una maestría de Bellas Artes en la Universidad de Columbia en Nueva York. Se dedica a la dirección de cine. Su primera película, Hilda, se presentó en festivales alrededor del mundo y estuvo siete semanas en cartelera nacional. Recibió cinco nominaciones a los premios de la Academia Mexicana de Cine y dos a las Diosas de Plata. Obtuvo un Ariel.