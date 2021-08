Los Rolling Stones de luto: muere su baterista

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 12:06 hrs.

El baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, falleció este martes a los 80 años, según confirmó su publicista a través de un comunicado. "Charlie falleció en paz en un hospital de Londres hoy (martes), rodeado de su familia", señaló Bernard Doherty. "Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación".Hace unas semanas, un portavoz del rockero confirmó su ausencia durante los shows que el grupo planeaba hacer a principios de este mes en Estados Unidos, revelando que Watts necesitaba "descansar y recuperarse" luego de un procedimiento médico.Posteriormente se confirmó que la operación había sido "completamente exitosa", pero la fuente dijo al portal The Mirror que la estrella necesitaba tiempo para recuperarse."Por una vez, mi tiempo se ha desviado un poco. Estoy trabajando duro para ponerme en forma completamente, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto tomará un tiempo", reconoció Charlie durante su recuperación, hace unas semanas. "Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por la Covid-19, realmente no quiero que todos los fanáticos de los Stones en los Estados Unidos que han estado guardando sus boletos tengan otra postergación o cancelación", añadió el baterista en su momento.Sus compañeros de grupo, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, pretendían que volviera a estar en forma para las celebraciones planeadas con respecto al 60 aniversario de la banda en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años.Para suplirlo durante su recuperación, la banda declaró que había seleccionado a Steve Jordan , miembro de muchos años del grupo del guitarrista Keith Richards, los X-Pensive Winos.