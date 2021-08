M.A. Kiavelo

en EL NORTE

1.- ENTRE que la tercera ola de Covid tiene saturados los hospitales metropolitanos y entre que los contagios siguen aceleradamente al alza y podrían alcanzar su pico hasta finales de este mes, todo indica que el Dronco Team podrían anunciar antes de lo previsto un cambio de señal en relación con el regreso a las aulas para educación básica...



2.- AUNQUE la semana pasada informaron que en 14 días tomarían la decisión de volver o no a clases presenciales el 30 de agosto, en Palacio de Cantera muchos apuestan doble contra sencillo a que el embate de la ola Delta modificará los planes estatales...



1.- NOMÁS de arranque, y como preparando el terreno, ayer el Gobernador Jaime Rodríguez salió con que -al estilo AMLO- hizo su propia "consulta", en este caso en redes, y que la mayoría votó en contra del regreso físico a las escuelas...



2.- LOS maestros del Estado también ya alzaron la voz afirmando que no es el momento de volver a los salones...



1.- A ESO habrá que agregar que médicos, como Guillermo Torre, Francisco Moreno y Alejandro Macías, que ayer ofrecieron una plática sobre Covid-19, opinaron que en este momento "no es prudente incrementar la movilidad por las escuelas", pero sí recomendaron ir analizando un plan de reactivación escolar...



2.- FALTA, of cors, la voz de los padres de familia en este debate que, oootra vez, pinta para acabar confrontando a las diferentes partes involucradas...









1.- COMO chofer en autopista nueva anduvo ayer el Gobernador electo Samuel García en la Expo Proveedores del Transporte, que inauguró en Cintermex...



2.- Y ES que, desde sus épocas de Diputado local, el emecista hizo buenas migas con el gremio de transporte de carga y ya como Senador los siguió apoyando con diversas leyes, sobre todo en el tema fiscal...



1.- POR eso ayer por la tarde se sintió muy cobijado en el corte del listón del evento y gastando tenis -porque ahora el Gober electo usa tenis en sus giras que, aunque no son fosfo-fosfo, como quiera llaman la atención del respetable- en el recorrido por los distintos stands...



2.- Y CÓMO no le iban a aplaudir los transportistas, ya que el futuro Gober les bajó el cielo y las estrellas al prometerles la carretera La Gloria-Colombia y acabar las eternas obras del Anillo Periférico...



1.- LAS promesas vinieron a endulzar el oído de los transportistas, que están batallando para retomar el vuelo luego del frenón económico del año pasado por la pandemia...



2.- YA se verá si sigue sobre ruedas esta relación, porque ya se sabe que prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila...









1.- POR cierto, si Samuel García va a manejar el Estado igual que lo que ayer hizo con el simulador, malo el cuento...



2.- EN la expo de transportistas, el Gober electo fue invitado a subirse a un simulador de vehículos de carga del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET), pero antes de recorrer siquiera un kilómetro virtual, ¡se le mató el motor!...



1.- LO que sí es que, para no ventanear al futuro mandamás estatal, los organizadores rápidamente optaron por cortar la transmisión en redes que estaban haciendo del evento...



2.- NI hablar, al mejor conductor... se le mata la nave...









1.- DICEN que el Gobierno de la 4T tiene las mejores intenciones... pero los peores resultados...



2.- EJEMPLOS sobran y el más reciente es del conflicto con los gaseros...



1.- SE suponía que la intención era bajar el precio del gas LP, peeero provocaron un problemón que amenaza con generar desabasto en buena parte del País...



2.- SI bien los distribuidores que reparten el combustible de casa en casa ya anunciaron el fin de su paro de labores, el conflicto está lejos de haber terminado...



1.- RESULTA curioso que el propio Andrés Manuel López Obrador los haya amenazado hasta con la Guardia Nacional, cosa que no ha hecho contra ningún narco...



2.- ADEMÁS, está la disputa jurídica que viene, pues la decisión de la Secretaría de Energía de fijar un tope al precio, con la CRE como títere, va en contra de la propia Ley de Hidrocarburos...



1.- LA susodicha ley claramente señala que ésa es facultad de la Comisión Federal de Competencia Económica sólo si percibe un mercado distorsionado...



2.- ASÍ que no prendan ningún cerillo porque esto huele a gaaas...









1.- QUE en México la libertad de expresión es amenazada todos los días desde Palacio Nacional...



2.- NO es falso, pero se exagera...





