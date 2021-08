M.A. Kiavelo

en EL NORTE

1.- LO que el Gobierno moreno no le concedió a Jaime Rodríguez, a Samuel García se lo cumplió ipso facto...



2.- EL Gobernador electo logró que, para el arranque de su gestión, la Guardia Nacional duplique el número de elementos en el Estado, que estarán sumando así cerca de 5 mil...



1.- LLAMA la atención no sólo que le hayan concedido su petición a Samuel, sino que mostró buena relación con la 4T, ya que, a diferencia de "El Dronco", al que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no le da audiencia, al emecista lo sentó con la plana mayor del equipo de seguridad nacional...



2.- EN su visita relámpago de ayer al ex DeEfe, el Gober electo se juntó con Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Nacional; Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad, y Leonel Cota Montaño, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública...



1.- Y, POR lo pronto, ya amarró la promesa de que iniciará su sexenio reforzando la seguridad en el Estado...



2.- YA entrados en confianza con Doña Fede, si no es mucho pedir, ojalá que pronto también se dejen ver los apoyos a Nuevo León en el presupuesto federal...



1.- AHORA es cuándo Samuel debe cabildear con AMLO recursos para el Estado, que uuurgen...



2.- PORQUE, si es cierto lo que dijo "El Dronco" ayer, no hay "ni un Peso para invertir" en el combate a la pandemia por Covid. ¡Gulp!...









1.- IRONÍAS de estas épocas de pandemia: en lo que se prevé que San Pedro complete hoy todo el esquema de vacunación para su población objetivo, el Alcalde Miguel Treviño reportó estar contagiado por el virus...



2.- EL municipio sampetrino será el primero del área metropolitana en completar el esquema de vacunar a todos los adultos de 18 para arriba que se registraron, mientras que su Alcalde está afectado por el Covid a pesar de que ya tiene sus dos vacunas...



1.- FUERA del área metropolitana, el municipio de Linares, del Alcalde panista Fernando Adame, también estará concluyendo la vacunación de su población objetivo...



2.- A PASO muuuy lento, pero se espera que poco a poco más municipios se sumen a la ex Joya de la Corona y a la tierra de las Glorias...









1.- MÁS triste que la salida de Messi del Barcelona es ver la manera en que el Gobierno de México sigue dando bandazos en materia económica, especialmente en el tema energético...



2.- AHORA ya salió el Presidente con que planea vender ¡gas natural!...



1.- SEGÚN lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, en el País "tenemos" excedentes en grandes cantidades de gas natural...



2.- LA realidad, sin embargo, es muy distinta, pues no "tenemos"...



1.- LO que hay son contratos de suministro de gas que son para alimentar plantas en el Noroeste, de las que algunas no se construyeron...



2.- ES decir, México no está usando todo el gas que p-o-d-r-í-a importar...



1.- PERO de ahí a que sea "nuestro", pos' nomás no, ya que una cosa es tener la posibilidad de comprarlo y usarlo (inclusive para venderlo), pero otra muy distinta es que "tengamos" excedentes, instalaciones para almacenarlo y capacidad para comercializarlo...



2.- PERO, bueno, ¿cuándo la realidad ha sido obstáculo para este Gobierno?...









1.- LA pregunta del día: ¿qué tienen en común la escritora Susan Sontag, el actor Tommy Lee Jones, el ex Presidente Barack Obama, el chelista Yo-yo Ma y el empresario Mark Zuckerberg?...



2.- QUE todos ellos fueron a Harvard a aprender cómo robar...



1.- AL menos ésa es la idea que tiene el Presidente de México acerca de quienes tuvieron la oportunidad de estudiar en el extranjero...



2.- ESTA universidad, por ejemplo, cuenta en su historia con más de 150 ganadores del Premio Nobel, pero nadie se lo recuerda al Mandatario...



1.- PREOCUPA, sin duda, su desprecio por el conocimiento y la educación, pero más inquieta que -¡hasta en eso!-AMLO anda buscando polarizar y dividir a las y los mexicanos en buenos y malos...



2.- ALGUIEN en Harvard debería hacer un estudio al respecto...







mak@elnorte.com

makiavelo