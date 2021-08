M.A. Kiavelo

en EL NORTE

1.- EL Estado rebasó ayer oootra vez el máximo de contagios diarios de la pandemia de Covid-19, con mil 981 casos, y, lo más alarmante, registró 40 muertes, la cifra más alta de esta tercera ola, pero las malas noticias no quedan ahí...



2.- EN los corrillos del Palacio de Gobierno aseguran que la afirmación del Gobernador Jaime Rodríguez sobre que el Estado no tiene "ni un Peso" más para atender el coronavirus va en serio y no es uno más de sus rollos para presionar a Doña Fede...



1.- SEGÚN esto, el Dronco ya giró instrucciones para que las dependencias se aprieten el cinturón y la orden incluye a las tropas del Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, que deberán hacer más con menos...



2.- Y ES que la cosa preocupa porque los contagios andan acelerados y la habilitación de nuevas camas Covid avanza lenta por la falta de fondos y la escasez de trabajadores de salud. Así que hoy, más que nunca, ¡a cuidarse!...









1.- HOY, hoy, hoy, el movimiento Abre Mi Escuela se estará manifestando en Monterrey y otras ciudades del País para exigir un compromiso de las autoridades para un regreso a las aulas de forma presencial y responsable...



2.- EL Dronco Team, sin duda, estará muy atento a la convocatoria de los padres de familia porque, aunque todavía no lo reconoce públicamente, no trae nada de ganas de reactivar las escuelas de educación básica para el 30 de agosto...



1.- ADEMÁS de la polémica por el riesgo de contagios entre los niños, el Gobernador Jaime Rodríguez trae la oposición del sindicato magisterial a las clases presenciales y la presión presupuestal para rehabilitar escuelas que han estado abandonadas durante un año y medio...



2.- AUNQUE la decisión no es fácil con la tercera ola pegando con todo, el Dronco bien haría en escuchar a los padres de familia, especialistas y maestros para planear escenarios de vuelta a las aulas y no querer dejarle la "papa caliente" al próximo Gobierno de Samuel García...









1.- MAL arranca el proceso de renovación interna del PAN, pues Marko Cortés resultó muy avorazado: no le dejó un solo espacio a otros grupos blanquiazules en la Comisión Electoral...



2.- LA Comisión quedó integrada por puros panistas cercanos al actual dirigente, empezando por Gonzalo Altamirano Dimas que, con todo y su prestigio dentro el panismo, es visto como parte del primer círculo del michoacano...



1.- EL agandalle de Cortés se dio pese a las peticiones de que el organismo quedara integrado de manera plural y equilibrada. Inclusive el Gobernador de Querétaro, Francisco "Pancho" Domínguez, advirtió que debía surgir de un proceso democrático y no de una propuesta de la dirigencia, pero en el Consejo Nacional se fueron de largo...



2.- ASÍ que quienes esperaban que Cortés dejara la dirigencia para buscar la reelección en condiciones de equidad, se van a quedar esperando...









1.- POR cierto, los más felices en Nuevo León porque Marko Cortés pinta para seguir en la presidencia nacional del PAN son Raúl Gracia y Víctor Pérez...



2.- LOS Diputados federales son los principales aliados de Cortés en Nuevo León y podrán seguir mangoneando al PAN estatal a sus anchas...









1.- YA metidos en grillas partidistas, el PRD de Nuevo León inició ayer oootro pleito interno, ahora con harto aire postelectoral...



2.- EL meollo es que un grupo -que asegura representar al 50 por ciento de la militancia- creó una especie de dirigencia alterna para ser contrapeso a la actual lideresa estatal, Silvia López...



1.- Y AQUÍ es donde la puerca grillera tuerce el rabo, porque los inconformes se dicen en contra de decisiones de López contra el Gobernador electo Samuel García, de MC, entre ellas pelear su triunfo en los tribunales...



2.- EL grupo tendría la bendición del dirigente nacional, Jesús Zambrano, que apoyó con todo al PRI en la elección pasada, pero, como los tiempos cambian, ahora busca acercarse a Samuel...









1.- ¡POR fin! Ante la grave crisis económica, el Gobierno terminó por ceder a la realidad y dejar de lado eso de que tiene otros datos...



2.- ES por eso que anunció un innovador y ambicioso programa para apoyar e impulsar las pequeñas y medianas empresas...



1.- TAMBIÉN respaldará a las personas que trabajan por su cuenta...



2.- LÁSTIMA que eso esté pasando en Cuba y no en otros países...







