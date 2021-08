M.A. Kiavelo

en EL NORTE

1.- DE veras que Manuel de la O y sus tropas de la Secretaría de Salud estatal están enviando señales encontradas en eso del regreso presencial a las aulas...



2.- POR un lado, los de Salud estatal clausuran a rajatabla el Colegio Americano, alegando que se encontró evidencia de una niña tomando clases presenciales y que había globos en la entrada del área preescolar, lo que, según ellos, representa un riesgo para la salud...



1.- MIENTRAS que, por el otro, hay centros de estudio como la UDEM y el Tec, que ya están en clases híbridas tanto en nivel preparatoria como en profesional...



2.- Y AL Americano ¡hasta la prepa le clausuraron!...



1.- ESO sin contar con que Salud estatal se pone muy brava con los colegios privados, negocios y centros de espectáculos, pero otros puntos que le corresponde vigilar, como exteriores de hospitales, mercados y hasta filas de vacunación, a ésos no los toca ni con el pétalo de un citatorio...



2.- QUE quede bien claro, nadie está en contra de que se combatan los contagios por Covid, pero lo que sí se critica es que se aplican distintas varas a la hora de las clausuras...









1.- A MEDIDA que se acerca la llegada de Samuel García a Palacio de Cantera, que será el 4 de octubre, la danza del hueso está subiendo de intensidad...



2.- Y AYER, en reunión con cámaras empresariales en el Club Industrial, el Gober electo soltó de su ronco pecho que Javier Navarro-Velasco, presidente del Consejo Cívico, formaría parte de su Gabinete estatal...



1.- AUNQUE no reveló en qué puesto integraría al interfecto, lo que sí dijo Samuel es que en su Gobierno se acabarían los puestos a modo, los recomendados por partidos políticos...



2.- VEREMOS qué tan cierto es esto, ya que hace un mes el emecista prometió a los candidatos de su partido que perdieron en las pasadas elecciones, que tendrían chamba en su Gobierno...



1.- EN aquella ocasión, hasta les pidió sus currículum a los candidatos perdedores, quesque para tomarlos en cuenta...



2.- PERO, bueno, parece que el Gober electo dio el cambiazo -para bien- y ahora dice que no habrá "recomendados"...









1.- SI no hay chisqueo, será hoy, hoy, hoy cuando las huestes de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) estarán definiendo qué va a pasar con el asunto de los cortes de agua...



2.- Y ES que ésta fue la fecha que fijó Gerardo Garza, director de AyD, para anunciar la decisión definitiva sobre la política que estarán implementando en la paraestatal...



1.- LO que está por verse es si la medida de AyD será aplicar cortes de agua tan pronto como la semana que entra, tal como lo planteó Garza...



2.- O SI lo que se hará es una baja en la presión del agua en los hogares, como lo propuso el Gobernador Jaime Rodríguez...









1.- LUEGO de una larga batalla contra el cáncer, ayer falleció María Elena Chapa...



2.- LA ex Diputada local, ex Senadora y ex directora del Instituto Estatal de las Mujeres se destacó en la política por defender los intereses de Nuevo León y por su pelea a favor de los derechos de las mujeres...



1.- CURIOSAMENTE, aunque a nivel nacional en el Senado se le rindió hace unos meses un homenaje por su destacada labor, en el terruño, aquí en el Congreso local, no se concretó un reconocimiento...



2.- CUENTAN que las huestes panistas que pastorea Carlos "Chale" de la Fuente, por grillas y diferencias con el PRI, nunca dieron su aval para el homenaje en vida a Chapa...









1.- VAYA pleito que trae el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia en contra de la Secretaria Luisa María Alcalde...



2.- ¿EL motivo?, ¡qué raro!, es la lana...



1.- RESULTA que el sindicato minero fue condenado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a pagarle aquellos 55 millones de dólares que les transó a sus agremiados de Cananea, desde 1989...



2.- OBVIAMENTE la titular de la Secretaría del Trabajo respalda la decisión de la Junta, lo que provoca el berrinche de "Napito"...



1.- EN el más reciente round de esta pelea, un Tribunal Colegiado ordenó a Conciliación y Arbitraje ajustar su fallo, lo cual fue tomado por Gómez Urrutia y su gremio como que habían ganado el caso...



2.- LA dependencia federal salió a aclarar que nones y que sigue en pie la orden de que se devuelvan los recursos que se birlaron a los trabajadores...



1.- CON una buena dosis de misoginia, el gremio de Gómez Urrutia -y sus voceros mediáticos- se han lanzado contra Alcalde, no sólo descalificando su trabajo, sino también diciendo que está bajo las órdenes de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde...



2.- A VER quién aguanta más en esta desigual pelea...







