M.A. Kiavelo

1.- NO es por fomentar el sospechosismo, pero qué casualidad que le haya tocado a José Luis Vargas, "El Magistrado Billetes", revisar el caso de las impugnaciones al triunfo de Samuel García en Nuevo León...



2.- Y ES QUE justamente ese proceso en especial le interesa al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha manifestado en contra de las sanciones para el Gobernador electo...



1.- DE ahí que le viene, diría el clásico, como anillo al dedo que sea precisamente Vargas quien deba analizar las acusaciones contra la campaña y el triunfo de Movimiento Ciudadano...



2.- NO hay que olvidar que el depuesto presidente del Tribunal Electoral ha sido sumamente obsequioso con los deseos de Palacio Nacional, al grado de cambiar sus propios criterios judiciales para darle gusto al Ejecutivo...



1.- DE hecho, esa complacencia fue la que, en buena medida, provocó que cinco magistrados decidieran desconocerlo...



2.- PERO, bueno, seguramente todo es una simple coincidencia. ¿O no?...









1.- HARTO ajetreado estuvo ayer Samuel García, que se la pasó entre la celebración del cumpleaños de su esposa Mariana Rodríguez, que festejó sus 26 años, y juntas en la Séptima Zona Militar con mandos militares y Aldo Fasci, Secretario de Seguridad estatal...



2.- Y A Rodríguez le llovieron flores por su cumpleaños, tanto que Samuel dijo: "Ni cuando yo gané la Gubernatura llegaron tantos regalos"...









1.- AUNQUE en Palacio de Cantera han dicho una y otra vez que ven "complicado" el regreso presencial a clases para el 30 de agosto, como quiera ayer anunciaron que, como lo marca el calendario escolar, los maestros deberán presentarse hoy a las aulas para ir preparándose rumbo al ciclo escolar 2021-2022...



2.- QUIÉN entiende los designios gubernamentales, ya que mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que llueva, truene o relampaguee se debe regresar a los salones, en Nuevo León salieron con otros datos...



1.- AQUÍ las tropas de Manuel de la O de la Secretaría de Salud estatal, argumentando que quieren evitar más contagios por Covid, no dejan que haya clases presenciales en educación básica, como se vio con el cierre del Colegio Americano y, a pesar de que el Instituto cumple con los más estrictos protocolos sanitarios, sólo le permitieron la apertura en prepa...



2.- LA cosa es que hoy los tichers deberán apersonarse en los salones para alistarse para el ciclo escolar y más de uno anda echando lumbre...



1.- Y NO se lo digan a nadie, pero los profes están enchilados porque, más que agarrar gis, lápiz y papel, tendrán que entrarle a la escoba y al trapeador...



2.- DICEN que como la mayoría de las escuelas estatales está en malas condiciones, llegando y llegando a los docentes no les quedará otra que aplicarse en las labores de limpieza...









1.- TRAS su derrota en las pasadas elecciones a la Gubernatura del 6 de junio, la neomorena Clara Luz Flores dijo que se iba a tomar un tiempo para decidir sobre su futuro político y, al parecer, el plazo ya se cumplió...



2.- Y ES que la ex priista ha estado muy activa apoyando al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador...



1.- AYER, por ejemplo, le tiró flores al Gobierno federal porque los proyectos del tren suburbano García-Apodaca y la Carretera Interserrana fueron incluidos por la SCT en sus planes de infraestructura...



2.- COMO queriendo levantar la mano para lo que se ofrezca en el Gobierno de AMLO, Clara Luz posteó que la obras "no serían posibles sin la voluntad exclusiva del Presidente". ¿Qué tal?...









1.- ¿NO que no? Cuando Donald Trump obligó a México a renegociar el T-MEC, el entonces Subsecretario Jesús Seade negó que fuera a haber injerencia norteamericana en los asuntos laborales mexicanos...



2.- PERO ya se vio que no fue así...



1.- AYER se alcanzó un acuerdo millonario entre la empresa de autopartes Tridonex y más de 150 trabajadores que fueron despedidos de la planta de Matamoros...



2.- EL anuncio, sin embargo, lo hizo ¡el Gobierno de Estados Unidos!, ya que fue la Oficina del Representante Comercial norteamericano la que recibió la denuncia, impulsó el recurso en el mecanismo laboral del T-MEC y fijó las condiciones del arreglo...



1.- A VER si hoy que comparezca Tatiana Clouthier ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, alguien le pregunta sobre el asunto...



2.- PORQUE ya se vio que las autoridades norteamericanas están metidas hasta la cocina en los asuntos laborales del País...





