M.A. Kiavelo

1.- ¿ALGUIEN sabe qué está pasando con la Mesa para la Construcción de la Paz en Nuevo León?...



2.- POR si usted no lo recuerda, la dichosa Mesa es el grupo de funcionarios estatales, de la Sedena y de la Guardia Nacional que se reúnen tempranito todos los días para, supuestamente, analizar y tomar medidas para mejorar la seguridad en el Estado...



1.- Y ES que todo indica que las reuniones nomás no están cuajando: en el mes de julio se alcanzó el mayor número de homicidios de cualquier mes en todo el sexenio de Jaime Rodríguez, con 108 crímenes...



2.- ESO no es todo, en robo de autos también la cosa está del cocol, con 377 casos registrados en julio, igualito al promedio que se tenía bajo el pasado sexenio de Rodrigo Medina...



1.- CON esas perlas de muestra, vaya que a la Administración entrante de Samuel García le estarán dejando un paquetón en materia de seguridad...



2.- LO curioso del caso es que, si a Aldo Fasci lo renuevan los emecistas en el puesto de Secretario de Seguridad, será él mismo quien se "autoherede" la bronca, ya que actualmente el interfecto está coordinando -por llamarlo de alguna forma- la Mesa para la Construcción de la Paz...









1.- EN lo que a los medinistas todavía les alcanza para mangonear en el PRI y, si no hay chisqueo, hoy completarán el agandalle para imponer a José Luis Garza Ochoa en la dirigencia estatal, su máximo líder se placea de lo lindo en el terruño...



2.- LA noche del viernes, quizá festejando el agandalle, al ex Gobernador priista Rodrigo Medina se le vio de lo más campante y alegre cenando en La Torrada. ¡Qué tal!...









1.- POR los rumbos del Canal 28 hay mucho movimiento...



2.- Y NO porque los actuales directivos le estén dando duro a la innovación o a la producción de mayores contenidos para su auditorio, sino porque el sospechosismo está a todo lo que da...



1.- NO se lo digan a nadie, pero como el cierre de sexenio está próximo, los sabuesos estatales andan escudriñando entre las cuentas del Canal del Estado para ver qué números estarán entregando a la siguiente Administración...



2.- Y CUENTAN que se están encontrando múltiples asegunes entre algunos directivos, cuyo patrimonio se ha visto incrementado en los últimos meses y para nada corresponde a los niveles salariales que se les paga en el Canal. Veremos qué pasa...









1.- CON el Santo de espaldas andan los de Morena-Nuevo León luego de que el pasado viernes la Sala Superior del Trife les quitó una Diputación federal, que inicialmente había ganado José Luis García Duque en el Distrito 3...



2.- LA cosa es que, de las dos curules federales que los morenos habían ganado en las urnas en Nuevo León, ahora nada más les queda una, una, una, la de Andrés Pintos Caballero, en el Distrito 7...



1.- ESTE descalabro se suma al que sufrieron los morenos estatales el pasado 1 de agosto, cuando no lograron movilizar a casi nadie en Nuevo León para participar en la consulta solicitada por AMLO...



2.- O SÉASE que, a pesar de los esfuerzos de Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, por impulsar a Viridiana Lorelei Hernández, delegada en funciones y dirigente estatal del partido, y de sumar a Clara Luz Flores en su proyecto, los morenos no carburan en Nuevo León...









1.- RUMBO a la elección de Gobernador en Tamaulipas, que se desarrollará el 5 de junio del 2022, el PAN y el PRI enfrentan dos decisiones complicadas...



2.- LA primera es si irán separados o en alianza y, la segunda, a quién postularán para hacerle frente a Morena y sus satélites...



1.- POR el lado blanquiazul, está Jesús "Chucho" Nader, presidente municipal de Tampico, y por el del tricolor aparece el Diputado federal Enrique Cárdenas...



2.- AMBOS con buenas posibilidades de darle pelea a quien decidan ungir los partidos de la 4T de entre sus punteros en las encuestas, Adrián Oseguera o Américo Villarreal...



1.- Y CUENTAN que en esas dos decisiones tendrán mucho que ver el Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y su antecesor priista Egidio Torre...



2.- DE quienes se dice que han estado en contacto para evitar a toda costa que un morenista llegue a la Gubernatura y comience una cacería de ex Mandatarios estatales...







