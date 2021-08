M.A. Kiavelo

en EL NORTE

4 min 30 seg

1.- FALTAN menos de 50 días para que Samuel García asuma como nuevo inquilino del Palacio de Cantera, pero, mientras llega la hora de la mudanza, todo indica que el emecista ya está pavimentando el camino de acceso...



2.- Y COMO la imagen es un aspecto que el Gober electo cuida mucho, en los corrillos de MC señalan que Samuel ya mandó traer de Jalisco a la persona que se encargará de llevarle esos asuntos: Rafael Valenzuela...



1.- A MAYOR abundamiento, Valenzuela fue hombre de tooodas las confianzas de Enrique Alfaro, Gobernador emecista de Jalisco, a quien desde campaña le manejó su imagen...



2.- SIEMPRE cerca de Alfaro, Valenzuela le llevó en Jalisco toda la comunicación estatal en medios impresos, TV y redes hasta estos últimos meses...



1.- DESDE sus empresas, como EuZen, La Covacha e Indatcom, el interfecto operaba las chambas de comunicación para Alfaro...



2.- Y TODO indica que seguirá trabajando fuera de Gobierno, como le gusta, y con sus empresas privadas, nomás que brincando de la tierra del mariachi a la tierra del cabrito. Veremos...









1.- LA jubilación de Cruz Cantú Garza como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa abre una ventana para el Gobernador Jaime Rodríguez...



2.- PA'L baile justiciero vamos: con la salida de Cantú, el Gober tiene que mandar un candidato al Congreso local para que se le considere para el puesto...



1.- PEEERO la cosa es que a los actuales curulecos locales les quedan escasos 12 días en el cargo y los nuevos llegan el 1 de septiembre, por lo que ya se verá si "El Dronco" se anima a correr el proceso en fast-track con los salientes o se espera a ver cómo vienen de colaborativos los entrantes, con los que convivirá sólo un mes...



2.- LO que sí es que muchos apuestan doble contra sencillo a que Rodríguez meterá el acelerador buscando nombrar él al nuevo magistrado y no dejarle la decisión al Gober nuevo, por aquello de lo que se le pudiera ofrecer más adelante una vez que abandone Palacio de Cantera...









1.- POR cierto que las tropas del Gobernador Jaime Rodríguez siguen trabajando a marchas forzadas en la elaboración de su Sexto Informe de Gobierno, que aún no tiene fecha...



2.- Y VAYA que la tarea no es fácil, ya que no sólo es el último Informe, sino que también será la despedida de Rodríguez y, como no hay mucho qué presumir, dicen que se batalla el doble...









1.- DESDE mayo pasado, familiares de desaparecidos en el "Tramo del Terror" de la carretera a Nuevo Laredo han buscado la ayuda de las autoridades sin obtenerla, por lo que estarán cambiando de estrategia...



2.- TAN pronto como hoy, hoy, hoy tempranito, este grupo estará intentando ingresar a la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la CDMX...



1.- PARA ello, poco más de 30 integrantes del colectivo Todos Somos Uno Buscando Desaparecidos en Nuevo Laredo se estarán apersonando en Palacio Nacional con lonas y playeras alusivas a sus familiares...



2.- LA tirada es obtener el apoyo presidencial para que se agilicen las investigaciones que les permitan conocer el destino de sus seres queridos, ya que ni Tamaulipas ni Nuevo León han hecho mucho por su causa...









1.- DE que es necesario el regreso a clases, ¡ni duda cabe!...



2.- DONDE la cosa ya no está tan clara es en la forma de hacerlo de manera segura, sobre todo en las escuelas públicas...



1.- TODO indica que el plan de la SEP es darles la bendición a las niñas y los niños... y que sea lo que Dios quiera...



2.- RESULTA complicado creerle a la Secretaria Delfina Gómez, tomando en cuenta que ni siquiera se conoce el estado de los planteles, a menos de dos semanas del inicio del curso escolar...



1.- Y PEOR, no hay un programa de emergencia, mucho menos presupuesto, para limpiar las escuelas y acondicionarlas a fin de recibir a los alumnos, muuuy similar a lo que ocurre en Nuevo León con la Secretaría de Educación estatal...



2.- DEJARLES esa tarea a los padres es una claudicación de los deberes del Estado mexicano...



1.- A ESO hay que sumar la negativa de Hugo López-Gatell para vacunar a los menores de edad, así como su afirmación de que la vacuna que les pusieron a los maestros no requiere un refuerzo, pese a que quien lo reveló fue la propia CanSino...



2.- O SÉASE, la empresa china que la produce...









1.- APENAS tomaron Kabul, los talibanes dejaron en claro que buscarán la purificación de la vida pública en Afganistán...



2.- AL parecer, su primera medida será instaurar las conferencias mañaneras...







mak@elnorte.com



makiavelo