M.A. Kiavelo

1.- POCO a poco va abriendo más su juego el Gobernador electo Samuel García...



2.- Y AUNQUE ya había puesto sobre la mesa algunas de sus cartas para la Administración que inicia el 4 de octubre, al destapar ayer su equipo de transición reveló varias que aún traía escondidas bajo su anaranjada manga y un par de movidas interesantes...



1.- LO que ya estaba muy cantado era que la transición en general de la Administración entrante estará coordinada por Hernán Villarreal...



2.- PEEERO la novedad es que, ya en lo particular, Hernán no encabezará la transición en el área de Gobierno, como es de esperarse de quien ha sido mencionado como el próximo "Número Dos" del Estado, sino que estará al frente del tema de movilidad...



1.- ESTO confirmaría versiones de que, aparentemente a petición del propio Hernán, ya no iría a la Secretaría General de Gobierno, sino que podría convertirse en el Secretario Técnico del Gabinete o Secretario de Proyectos Estratégicos, similar al rol de Fernando Elizondo al iniciar el Gobierno de Jaime Rodríguez...



2.- EL que coordinará la transición en el área de Gobierno, Legalidad y Finanzas, en cambio, será Javier Navarro-Velasco, ex presidente del Consejo Cívico que había sido destapado por el Gobernador electo como parte de su Gabinete, sin detallar el cargo...



1.- TRAS estos anuncios, la duda que surgió luego luego es si Navarro-Velasco habría acordado dejar de ser "Número Uno" del Consejo Cívico para asumir como "Número Dos" del Gobierno fosfo-fosfo...



2.- O SI Samuel barajea más nombres para cubrir la importante plaza de Secretario de Gobierno...









1.- POR lo pronto, entre las cartas que ayer por fin mostró el Gobernador electo y que más interés generaba estuvo el de la persona que coordinará la transición en el área de Salud: Alma Rosa Marroquín, Directora Médica y de Institutos de TecSalud...



2.- ESTO de inmediato la proyecta como la sucesora en el cargo de Manuel de la O, con lo que -si no hay chisqueo- convertiría a esta pediatra no sólo en la próxima Secretaria de Salud estatal, sino en la primera mujer en ocupar este puesto en Nuevo León...



1.- YA encarrerados en novedades, Alicia Leal y Pedro Torres encabezarán la transición en el tema de violencia de género, lo que hace suponer que Samuel García podría traer entre sus planes crear una Secretaría de la Mujer o alguna instancia con ese perfil...



2.- CABE señalar que Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas, coordinó este tema en la campaña de Clara Luz Flores, la candidata de Morena, por lo que su incorporación con Samuel manda un mensaje de apertura...









1.- ¿CUÁNTO cuesta un voto del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente? Respuesta: algo así como 900 millones de pesos...



2.- ÉSA es la cantidad que el dueño del partido, perdón, el líder del PT, el regio Alberto Anaya, espera recibir este año para la operación de sus estancias infantiles, conocidas como Cendis...



1.- CUENTAN que la ausencia del Senador petista Joel Padilla en la sesión del miércoles fue completamente intencional...



2.- DE haber estado presente, Morena habría podido sacar adelante el periodo extraordinario para la revocación de mandato...



1.- PERO con el PT y Anaya las cosas -¡of cors!- no son gratis y el partido que se ufana de afinidad con los camaradas de Corea del Norte o de Venezuela, a la hora de los billetes sólo cobra con la derecha...



2.- EN este caso, está presionando para que la Secretaría de Hacienda le libere los recursos que tiene detenidos para sus Cendis...



1.- Y YA entrados en gastos, también pretende que el IMSS levante embargos a varios de los negocios petistas...



2.- QUIÉN sabe en cuánto le habrá salido al Gobierno convencerlos, pero casuaaalmente ayer sí estuvieron todos los legisladores del PT en la Comisión Permanente...



1.- LOS ideales no se venden...



2.- NOMÁS se alquilan...









1.- DESDE que comenzó la pandemia, quedó muy claro que a Hugo López-Gatell nomás no le salen las cuentas...



2.- AHORA el Subsecretario salió con que en México se aplican más vacunas por día... ¡que en Estados Unidos!...



1.- NO es por darle la contra al funcionario, pero la realidad tiene otros datos...



2.- SEGÚN dijo, en esta semana se ha aplicado en México un promedio de 750 mil vacunas por día...



1.- EN el vecino país, reportes oficiales señalan que andan en 771 mil dosis diarias... pero ya hasta empezaron con la tercera dosis...



2.- DE hecho, en abril llegaron a establecer un récord de 3.3 millones de vacunas cada día...



1.- CUANDO en México se logre esa proeza, López-Gatell podrá salir a cacarear el huevo...



2.- POR ahora, sus dichos son el puro cascarón...







