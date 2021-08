M.A. Kiavelo

en EL NORTE

1.- CON tono cortés, pero directo y sin tapujos, Luis Donaldo Colosio no dejó títere con cabeza sobre los seis años de Administración municipal en Monterrey del priista Adrián de la Garza al presentar ayer a seis integrantes de su próximo Gabinete...



2.- EL Alcalde electo de Monterrey calificó a la estructura del municipio como obesa y alejada de la población, o séase, aunque no lo dijo en detalle, enfocada a poner cuates medinistas, como la inventada Secretaría de Infraestructura Vial, creada para Federico "El Bailador" Vargas y que desaparecerá por duplicar funciones...



1.- EN el caso de las millonarias dádivas electoreras, perdón, apoyos sociales, el emecista señaló que son insuficientes para combatir la pobreza y el área requerirá una cirugía mayor...



2.- NO menos llamativo fue su impulso por modernizar los trámites para facilitarlos y abatir la discrecionalidad de los funcionarios, vulgo, acabar con el cobro de moches...









1.- LA mezcla de experiencia e innovación del Gabinete de Luis Donaldo Colosio dejó buen sabor de boca...



2.- Y, CASUALMENTE, la única de los seis funcionarios que no pudo asistir, Ana Lucía Riojas -que usa sólo el nombre de Lucía y no tiene relación familiar con el emecista-, fue la que más dio de qué hablar...



1.- ARGUMENTANDO compromisos laborales, la próxima Secretaria del Ayuntamiento y actual Diputada federal confirmó su nombramiento en redes, desatando el entusiasmo de colectivos por la diversidad sexual y la paridad...



2.- Y ES que Riojas tiene amplia experiencia, es activista reconocida en el campo y será la primera alta funcionaria en Nuevo León abiertamente lesbiana, como ella misma se presenta en sus redes...









1.- TAMBIÉN en el tema de transición, pero en el frente estatal, el Gobernador electo Samuel García y las próximas Secretarías de Educación, Sofialeticia Morales, y de Desarrollo Social, Martha Herrera, hablaron fuerte ayer y pusieron los puntos sobre las íes...



2.- EN la conferencia en la que presentaron su agenda señalaron que no se quedarán en las presentaciones de Powerpoint y exigirán a partir de hoy explicaciones muy puntales de temas como las condiciones de las escuelas y la enseñanza en la pandemia hasta el insuficiente combate a la pobreza, que ha aumentado en los últimos años...



1.-Y NI cómo confiar en los números del Dronco Team en estas dos áreas que el Gobernador Jaime Rodríguez se la ha pasado usando para su grilla político-electoral...



2.- BASTAN dos botones de muestra: el plan antipobreza Aliados Contigo, que fue desviado para recabar firmas para la fallida campaña presidencial de "El Dronco" en el 2018, y el acarreo de maestros para favorecer a los candidatos indePANdientes en la pasada elección...









1.- MIENTRAS que unos preparan la transición, otros Alcaldes ya alistan sus Informes de Gobierno, como la priista Cristina Díaz, cuyo equipo en Guadalupe se está preparando para principios de septiembre, cuando dará su tercer Informe, pero no el último, ya que se reeligió...



2.- A SU vez, el también reelecto Alcalde de San Pedro, el independiente Miguel Treviño, apunta a que pedirá al Cabildo que sea el 23 de septiembre su rendición de cuentas...









1.- CON escuelas públicas en ruinas y faltando apenas cinco días hábiles para el inicio del ciclo escolar el 30 de agosto, padres de familia de estos planteles se quejan de que la promesa del Gobernador Jaime Rodríguez de clases presenciales es solo una vacilada...



2.- ASEGURAN que, por si fueran pocas las carencias físicas de las escuelas, no saben cómo se van a poner de acuerdo con los maestros para el posible regreso a las aulas porque ¡ni siquiera los pueden ver!...



1.- RESULTA que muchos directores y maestros sólo mandan información a los padres a través de Facebook o de algún intermediario, principalmente para cobrar las cuotas, sin posibilidad de interacción...



2.- AHORA que "El Dronco" dio vía libre a los profesores, respaldados por el SNTE, para decidir si quieren o no regresar a las aulas, los papás ven nulas opciones para influir en la reapertura de las escuelas públicas...









1.- MUY mal cayó en círculos de Estados Unidos la noticia de que el Presidente de México planea indultar al capo que asesinó a un agente de la DEA...



2.- Y, AUNQUE Andrés Manuel López Obrador dice que lo mueve el humanismo y su amor al prójimo, alguien debería recordarle aquello de: "no hagas cosas buenas que parezcan narcas". ¿O cómo era?...







