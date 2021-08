M.A. Kiavelo

en EL NORTE

1.- COMO Jaime Rodríguez está encerrado en García, sólo esperando que pite el árbitro para que acabe su sexenio, está claro que no le entusiasma la transición...



2.- AÚN así, llamó muuucho la atención que tanto el jueves, al darse a conocer el Comité de Transición, como ayer que arrancaron oficialmente los trabajos de entrega y recepción, se haya apersonado un rato Samuel García, pero "El Dronco" ni por Zoom se apareció...



1.- Y NO es que Rodríguez deba estar presente en el proceso, pero por cortesía política, se esperaría un banderazo de arranque en presencia del Mandatario saliente y el entrante...



2.- LOS que encabezaron los trabajos fueron los actuales Secretarios de Gobierno y de Educación, Enrique Torres y María de los Ángeles Errisúriz, junto con la futura titular de Educación, Sofialeticia Morales, que puso a patinar a la saliente...



1.- MORALES fue particularmente incisiva con las preguntas sobre el mantenimiento de los planteles durante la pandemia y las acciones que se siguieron tras levantar un censo hace cinco meses sobre el estado de las escuelas. ¡Gulp y recontragulp!...



2.- CÓMO estaría la cosa, que Errisúriz, que nunca ocultó su cara de fastidio en la encerrona, al concluir decidió salir por la puerta de atrás para evitar los cuestionamientos de los medios...



1.- DESPUÉS de lo visto ayer, queda la duda de qué cuentas entregará "El Dronco"...



2.- PORQUE si Educación es un botón de muestra, ya estuvo que lo que recibirá Samuel es una Administración opaca, desordenada y con hartas tareas pendientes... por decir lo menos...









1.- AHORA que les dio a muchos por lanzar iniciativas o programas gubernamentales de última hora, toca el turno a Diputados locales del PAN, que hoy estarán lanzando un plan de reforma a la Ley de Movilidad...



2.- EL meollo -que en papel luce muy bien- es que las futuras contrataciones del servicio de transporte urbano por parte del Estado se realicen por medio de licitaciones y no con base en concesiones o permisos, como ha sido siempre...



1.- PARA la fracción azul, el actual esquema, con autorizaciones a discreción y vigencia de un año, propicia el control político del Gobierno hacia los prestadores, a la vez que a los transportistas no les da certeza crediticia para adquirir mejores unidades...



2.- EL proyecto será presentado por el legislador reelecto panista Luis Susarrey y propone contratos por licitación por 10 años con la tirada de dar estabilidad a las inversiones de los ganadores de los concursos...









1.- MIENTRAS que los Diputados locales salientes ya andan apurados con la mudanza y los entrantes se pelean por las mejores oficinas, la fracción del PT se mantiene cómoda en el edificio más amplio y accesible del Congreso del Estado...



2.- EL partido propiedad de, perdón, liderado por Alberto Anaya no ganó una sola curul para la Legislatura que inicia el 1 de septiembre y ya debería estar desalojando sus oficinas...



1.- PEEERO tras publicarse en este espacio que los mangoneadores del Legislativo, el priista Francisco "Chispitas" Cienfuegos y el panista Zeferino "Chefo" Salgado, le crearán al PT una bancada con Diputados "prestados", en los corrillos del Congreso confirman que a los petistas se les ve inamovibles...



2.- DESDE hace años, las tropas petistas han convertido al Congreso local en su sede de facto y no pinta que la cosa vaya a cambiar con la nueva Legislatura...









1.- SI es inocente o culpable Ricardo Anaya, eso lo tendría que decidir un juez con base en las pruebas que le presente la FGR...



2.- Y ESO ocurriría sólo en un mundo ideal en el que la Fiscalía no fuera un garrote del Presidente...



1.- SIN embargo, en México las cosas están muuuy lejos de ser las ideales...



2.- EN estos dos años y medio ha quedado claro que el Jefe del Ejecutivo no tiene el menor empacho en utilizar las instituciones de la República para sus fines políticos...



1.- DE ahí que resulta muy poco creíble eso de que Andrés Manuel López Obrador ni enterado estaba de la acusación en contra del panista. Ajá...



2.- ¿NO dijo que en el País no se mueve ni la hoja de un árbol sin que se entere el Presidente?...



1.- TAL vez si la justicia no fuera selectiva, se le podría creer a AMLO, pero la realidad es que en el proceso de Emilio Lozoya han sido involucrados decenas de políticos (incluidos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray), pero las baterías se están centrando en contra de Anaya...



2.- COMO dijo Benito Juárez: "A los amigos justicia y gracia. A los enemigos... ¡ahí está Gertz Manero!"...





