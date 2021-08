Madrugan millennials para vacunarse

Antonio Martínez, Claudio Magallanes y Juan Carlos Rodríguez

Hora de publicación: 07:22 hrs.

Los millennials decidieron madrugar para acudir a los módulos de vacunación antiCovid en el primer día de la jornada del grupo de 30 a 39 años en Monterrey.En el módulo de la Explanada de los Héroes la jornada arrancó más de una hora antes de lo planeado, ante la demanda.Los primeros vacunados afirmaron que empezaron a ser atendidos desde las 6:30 horas, luego de hacer fila en la Macroplaza.A las 8:00 horas, cuando debió comenzar oficialmente la vacunación, la fila se extiende por la plaza hasta la Fuente de Neptuno, donde da vuelta y forma una hilera hasta el Teatro de la Ciudad.Sin embargo, reportan que es ágil."Llegué como a las 5:30... estuvo bien organizado y ahorita más fluido", Jaziel Ambrosio, de la Colonia Provenir."El primer paso", explicó, "era que te agarraban la hoja de registro con el INE para corroborar que hiciste el registro y eras del municipio de Monterrey"En esta jornada, la vacunación está organizada por apellidos, y hoy sólo pueden acudir a vacunación personas cuyo primer apellido comience entre letra A y la letra D.Personal de la Secretaría de Bienestar y de Secretaría de Salud estatal recuerdan reiteradamente en la fila este requisito.Las primeras personas vacunadas afirmaron que les revisaron su credencial del INE antes de ingresar al módulo, pero las últimas han negado que se les verifique el cumplimiento del requisito."Realmente no me verificaron la credencial, lo único es que la tuviéramos disponible", Rolando Ávila, de la Colonia Fomerrey 51.Hasta ahora, no se ha visto que personas sean retiradas de la fila o del módulo por no tener el apellido correspondiente.El módulo de vacunación de Cintermex luce repleto y con una larga fila de casi un kilómetro. Sin embargo, avanza rápido.A las 6:30 horas ya había unas 300 personas formadas afuera de Cintermex.El primero en la fila, un joven de nombre Eduardo, vecino de Lomas Modelo, dijo que arribó a las 2:00 horas.A las 6:45 horas personal de Salud inició con la información para las personas que fueron arribando.El módulo abrió poco antes de las 8:00 horas.En la entrada principal se "filtra" a quienes no les corresponde la cita de vacunación, aunque son pocos.De la letra A a la D son quienes están citados hoy.Este módulo no tiene servicio de drive thru y solo se atiende en modalidad peatonal.En esta ocasión la fila se realiza por la banqueta Oriente de Avenida Fundidora y sigue su camino por el Hotel Holiday Inn.Posteriormente hace una "s" antes de llegar a Revolución.La zona está resguardada por policías y agentes de Tránsito.Hasta las 8:40 horas no se han registrado conflictos en el operativo, informó el Municipio.Cerca de las 9:15 horas, las filas al exterior de Cintermex habían desaparecido.Luego de un madrugador inicio, la vacunación millenial continúa, ahora sin filas.Entre las 9:00 y las 10:00 horas, las filas en los tres módulos desaparecieron, provocando una atención para recibir la vacuna de entre 10 y 30 minutos.En la Facultad de Medicina, las personas pasan sin hacer fila al exterior del módulo, en la calle Carlos Canseco."Sí hay fila, pero estuvo muy rápido", describió Jesús Canacasco, de la Colonia La Alianza."Yo creo que sí influyó que fuera por apellido, porque ya no es una sola masa de un jalón, ya hubo más organización"El inicio en este módulo fue desde las 7:15 horas, y al igual que en otras sedes, la fila avanzó de manera ágil.