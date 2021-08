Maestros están listos para volver.- ONG

Los maestros de Nuevo León sí están listos para regresar a clases presenciales, dijo hoy Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico, en una rueda de prensa a cargo del colectivo Niñez Esencial."Hemos tenido mucho contacto con docentes y directores de escuelas y la verdad es que la gente está lista para regresar, hay un desgaste emocional muy importante también en el personal docente."Por esos meses que representó dar clases desde sus casas, muchas veces sin el apoyo suficiente de las autoridades educativas".La declaración se dio luego de que el Gobierno del Estado señalara hoy también que prevé que las clases del próximo ciclo escolar en Nuevo León sean en línea."Tal vez los maestros tengan todavía muchas inquietudes que se derivan de la falta de información, de acompañamiento".El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que aunque aún no se tiene una decisión definitiva sobre las clases presenciales, pidió a los docentes emitir su opinión a través del WhatsApp para hacer un diagnóstico regional en base a las zonas y condiciones particulares de cada escuela.De acuerdo con el Mandatario estatal, un 99 por ciento de docentes "no" está de acuerdo con el regreso presencial el 30 de agosto, inicio del ciclo escolar."No sé en qué datos esté sustentado", señaló Molinard.Niñez Esencial, organización ciudadana que desde marzo busca que la presencialidad sea parte esencial de la educación de los niños durante la pandemia, presentó hoy los documentos que resultaron de diferentes mesas de trabajo con recomendaciones para las escuelas y padres de familia sobre cómo lograr un regreso presencial seguro durante la pandemia.Los documentos abarcan recomendaciones para enfrentar problemáticas como la brecha educativa, la infraestructura física y la atención socioemocional. Estos recursos están disponibles en www.ninezesencial.org Molinard señaló que es conveniente que haya una semaforización municipal que indique en qué municipios de Nuevo León sí sería posible abrir."Hay municipios rurales en Nuevo León que han sido castigados durante meses de no poder regresar a clases cuando no se han presentado casos de contagio, a veces en muchísimos meses. Y estos municipios están en la misma bolsa que el área metropolitana."Esto evidencia la necesidad de tener un análisis de datos por el Gobierno mucho más puntual y preciso para tomar decisiones. Tal vez haya comunidades donde las tasas de contagio del virus sea aceleradísima y ponga en riesgo, efectivamente, que en estas comunidades específicas se vuelva a las aulas."Pero hay otras comunidades que no, entonces, tenemos que ser justos".Integrada por colegios y diferentes asociaciones civiles, Niñez Esencial pide que la educación sea prioridad, que la presencialidad sea la regla, siempre con protocolos y cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permitan, y que los cierres sean a menor escala posible. Un plan para cada aula, para cada escuela y para cada comunidad.