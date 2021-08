Maestros no quieren clases presenciales.- Bronco

Daniel Reyes

Hora de publicación: 10:26 hrs.

El Gobernador Jaime Rodríguez reveló a los Alcaldes del Estado que el 95 por ciento to de los maestros de escuelas públicas no quieren regresar a clases presenciales."Nos estamos preparando ante un posible regreso a clases presenciales progresivo, gradual", les dijo en una reunión virtual."El 95 por ciento de los maestros ha decidido no regresar a clases presenciales", añadió sin detallar cómo obtuvo la información.Expuso que el ciclo escolar que arranca el 30 de agosto no podrá iniciar de manera presencial, aunque dijo que más tarde analizarán si permiten la apertura de algunos colegios que han estado presentando propuestas y protocolos sanitarios.Rodríguez anticipó además que a las 15:00 horas el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, anunciará más restricciones a la movilidad, pues no ha descendido el número de contagios y de hospitalizaciones por Covid-19."Seguimos teniendo problemas, sigue llegando gente a los hospitales que ya están llenos", expuso.