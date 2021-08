Magos de la gastronomía

05 min 00 seg

María Luisa Medellín

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Entre el exquisito aroma de ahumado a la leña, una minúscula esfera con un tempura de cenizas y atropellado de carne seca en su interior prepara los sentidos para una aventura gastronómica.Es el "Meteorito", plato insignia de un menú de degustación de nueve tiempos; el único que Rodrigo, Patricio y Daniel Rivera-Río han repetido desde que en el 2015 abrieron las puertas de Koli, Cocina de Origen, un restaurante que se cuece aparte.Esta bolita humeante es una explosión de sabor y representa al asteroide que se estrelló en Yucatán hace 66 millones de años.Luego viene un desfile de audaces creaciones que apuntan directo a la herencia gastronómica del noreste.Los hermanos Rivera-Río se han dedicado a la investigación e interpretación de este legado.Así llegan a la mesa, por ejemplo, los "Cabuches", una cama de crema de zanahoria rostizada, con un pequeño buñuelo de viento que lleva frijol con comino, guajillos fritos, apio agridulce y cabuches encurtidos por ellos mismos, porque estas flores de biznaga sólo se dan unas cuantas semanas al año."También tenemos un helado a base de la hoja de higo. En la parte de arriba va una lámina de yogur crocante, y en la de abajo, una compota de higo rostizado", detalla sonriente, Daniel, de 29 años, y chef repostero."Lleva un bizcocho a partir de la harina de mezquite, que por sí sola nos va a dar sabores de piloncillo, canela, clavo y especias y, alrededor, mermelada de ate de membrillo y tomatillo fresadilla".Y como cada platillo de estos cronistas de la gastronomía, cuenta una historia.La pasión de estos hermanos por la cultura gastronómica viene de la infancia.Aunque a su mamá, Rosalinda Zambrano, "se le quema hasta el agua"; su papá, Gabriel Rivera-Río, les inculcó el amor por la cocina artesanal y los productos de la tierra.Él es ingeniero agrónomo y tiene un rancho agrícola y ganadero en Hidalgo, donde pasaron sus primeros años."Mi mamá es de Monterrey, y viviendo en la Ciudad de México se casó por segunda vez con Jesús Galindo, una persona de muy buen comer, de alto restaurante y buenos vinos. Entonces, también nos encantó esa parte", refiere Rodrigo, de 37 años, robusto, de barba y cabello castaño.Sencillo y súper conversador, como Daniel y Patricio, el chef dice que su hermana Paulina falleció de meningitis, a los seis años.Gabriel, el mayor, es agrónomo y creó una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) que apoya con microcréditos a mujeres de Zuazua, en la que ellos también se han involucrado.Rodrigo tenía 15 años cuando incursionó en la gastronomía. Tomó un curso en Querétaro y más adelante fue chef en un hotel de Cuernavaca, donde Patricio era ayudante de barra.Daniel soñaba con ser arquitecto, pero por alguna razón siempre terminaba ayudando en la cocina, como cuando fue bell boy de jovencito, y cuando vivió en Vancouver, donde eventualmente trabajó en restaurantes.Estos inquietos hermanos se reencontraron en Monterrey. Patricio, hoy sommelier y maître en Koli, había regresado de Connecticut y comenzó a desempeñarse en el área de relaciones públicas, así como en antros y bares."Estudié Administración de Servicios Alimentarios en el Instituto Regiomontano de Hotelería (IRH), una carrera más enfocada a relaciones públicas, a la gerencia, al servicio", señala Patricio, delgado, de ojos grandes y amplia sonrisa; de peinado y traje impecables.Rodrigo y Daniel estudiaron en el Instituto Culinario de México. Daniel también se graduó en el IRH."Trabajé en food trucks, y en una de ellas comencé a jugar e incorporar el dulce en los platillos salados", relata Daniel, robusto, de cabello castaño, ojos claros y barba."Así nació esta pasión hacia la repostería, pero dándole un 'twist' a las bases francesas con ingredientes del noreste, como cactáceas, flores, árboles, inclusive".Sus desafiantes mezclas potencian los sabores en el paladar: chocolate y tuna fermentada, mostachones de mango con chapulines..."¡Son unos magos en la cocina!", exclama Rosalinda, su mamá, quien atribuye su éxito a que les apasiona y les divierte lo que hacen."Desde chiquitos podían pedir salmón, camarones o caracoles. Viajábamos mucho, y siempre han sido de increíblemente buen comer: desayunan, y ya están pensando en qué quieren para la comida".Enseguida, los describe:"Rodrigo es el líder y tiene una capacidad de convencimiento maravillosa desde niño. Era tremendo, pero no te podías enojar con él."Patricio tiene una sonrisa cautivadora, es muy sociable y el más directo. Daniel es el artista de la familia, de gran corazón y el mejor tío que tienen mis nietos".Son muy unidos y se complementan, comparte Rosalinda."Cada quien sabe para qué es bueno, y lo desarrolla al máximo".Entusiasmados, aunque nostálgicos, los Rivera-Río se mudaron en mayo a un local más amplio y de dos plantas, en la Colonia del Valle. Decidieron dejar el de sus inicios, en Cordillera, que era más íntimo.Rodrigo se sienta en una de las sillas de respaldo alto, en el salón de estilo contemporáneo flanqueado por una gran y bien iluminada cocina abierta, la barra del bar y la cava de vinos.Es casado y padre de tres hijos. Lleva filipina blanca, pantalón de mezclilla oscuro y tenis.Cuenta que hace ocho años, él y sus hermanos desempeñaban diferentes empleos en la industria gastronómica, pero se sentían limitados para desarrollar su potencial.Lo comentaron un domingo, mientras comían en casa de su mamá. Ahí surgió la idea de iniciar un restaurante.No contaban con recursos, y se pusieron a soñar: Que fuera el mejor de Monterrey o de México, de "fine dining", que enalteciera la cocina norestense y en lugar de carta abierta, optarían por degustación."Que la gente venga a probar lo que queremos cocinar", dijo categórico Rodrigo, secundado por sus hermanos.Incluso establecieron siete mandamientos que les dan identidad, y pueden resumirse en una cocina simple, pero potente, con clientes que se vuelven amigos, donde el equipo es familia, la comida es protagonista, los productores son su motor y los platillos tienen una historia y un por qué, que representa su creatividad.La palabra Koli, que significa abuelo o herencia, la tomaron del náhuatl, traído a estas tierras por los tlaxcaltecas, y lo hicieron en honor a su entrañable abuelo materno, Evaristo Zambrano, quien les transmitió su amor por estas tierras.Encender los fogones en el restaurante de sus sueños les llevó casi dos años y medio, y estaban tan emocionados que a nadie le avisaron de la inauguración.Los primeros comensales fueron ellos y tres colaboradores. Al día siguiente ya invitaron a familiares y amigos.Abrían por las noches, de jueves a sábado, porque durante dos años siguieron trabajando en otras partes para financiar Koli, y poco apoco se ganaron un sitio en la escena culinaria nacional.En el 2016 fueron nominados en la categoría de mejor restaurante nuevo, en los Gourmet Awards, uno de los grandes galardones de la gastronomía en México, que en posteriores ediciones también los distinguió por Mejor Arte al Plato, Mejor Menú Degustación, Mejor Servicio y en la categoría Best of the Best.Además, por cuatro años consecutivos han figurado en la guía de los 120 mejores restaurantes del País."Los hermanos de Koli", como los Rivera-Río llaman a sus otros restaurantes, son Cometa, en San Pedro, y Rosmaní, en McAllen. Ahí ofrecen cocina mexicana contemporánea con su sello característico.En un tiempo abrieron 13 Puercos de Soto, en donde preparaban tortas de pastrami y porchetta, de manera artesanal."Era un lugar de curados, embutidos. Hacíamos nuestra propia salchicha y tocino, todo entre dos panes", relata Daniel, quien lleva filipina y mandil negros, pantalón de mezclilla y tenis."Hasta los postres tenían puerco. Hacíamos un helado de tocino entre dos galletas de puerquito, con especias y piloncillo. Estaba en Centrito Valle, pero al cerrar los antros y bares de alrededor, por la pandemia, tuvimos que dormir a los 13 marranitos; en un futuro a ver qué pasa".Carlos Leal, semifinalista de Master Chef México 2018 y fundador de Compañía de Sales, Loyal & Febre y Mortar and Sons, subraya que, en poco tiempo, los Rivera-Río se han convertido en estandarte de la cocina norestense."Son inspiración para todos aquellos que su vida gira alrededor de la gastronomía. Son unos tipazos y unos guerreros; generosos con colegas, amigos y causas nobles."Lo que ellos reflejan a través de sus restaurantes es congruente con su filosofía de vida".Se preocupan por apoyar a los pequeños productores, al consumir y difundir entre sus colegas lo que tienen para ofrecer, comparte Rodrigo Somohano, fundador de Mi Pueblo Mágico, que se especializa en quesos gourmet artesanales y su distribución."Son quesos que se elaboran en comunidades de todo el País, desde frescos hasta maduros, como panela añejo, queso de montaña con trufa, una versión de brie y camembert mexicano, provolone ahumado..."Ellos siempre están buscando este tipo de iniciativas para ayudar a las mismas comunidades y que no dejen de producir".De hecho, en Marín han desarrollado una granja y cría de lechones, y en Zuazua tienen un proyecto para elaborar una cerveza de maíz, además de realizar el proceso de nixtamalización para proveer de tortillas a sus restaurantes.El menú de temporada de Koli cambia cada seis u ocho meses. Por la pandemia alargaron la séptima y la octava se llama "Nostalgia"."Al cambiar de local quisimos recopilar los nueve mejores platos entre todas las temporadas, al igual que los vinos", dice Patricio, de 31 años, casado y padre de un hijo de casi dos años."Yo siempre he dicho que en el currículum de un sommelier, además de la parte teórica, importa qué tantas etiquetas ha probado, para reconocer cuál es la ideal con cada platillo, porque el vino es historia, es un producto vivo".El chef Ignacio Aceves afirma que Koli es uno de los mejores restaurantes no sólo de Monterrey, sino de México."Estos hermanos están poniendo en alto el nombre de Nuevo León y tienen mucho talento para llegar más lejos. Me gusta mucho su propuesta, sobre todo su trabajo de investigación, respetando los productos regionales".Rodrigo, Patricio y Daniel son hiperactivos, y entre sus planes está el lanzamiento de una colección de bombones de chocolate con la forma de las montañas más representativas del Estado, vistas desde arriba, y con sabores de anacahuita, pino, piñón y tequesquite.Uno de sus proyectos con causa es con US Meat, se trata de una dark kitchen que ofrecerá tortas con salchichas caseras, picaña curada al estilo corned-beef y sandwiches de albóndigas con salsa de chile morita y frijoles con hoja de aguacate. Por cada pedido a domicilio US Meat donará un sandwich a instituciones de salud o asistencia social.Ante el descenso de la población de abejas, esencial para la polinización de cultivos, también trabajan en la elaboración de hidromiel y la producción de mandiles sustentables, con materiales reciclados.Y, por supuesto, continúan reenamorándose de la gastronomía norestense, enalteciendo este legado con sus fabulosas creaciones.