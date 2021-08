Manda Reynoso a dos rivales de titulares

Félix Zapata / Enviado

Hora de publicación: 20:56 hrs.

Nicolás Ibáñez y Kevin Álvarez juegan para su próximo enemigo: Juan Reynoso.El técnico de las figuras de la Liga MX colocó como titulares a los dos futbolistas del Pachuca, para el Juego de Estrellas ante la MLS. La situación es curiosa porque este domingo La Máquina y los Tuzos chocan en el Estadio Azteca, pero también porque el timonel Paulo Pezzolano ya había alzado la voz al respecto."Reynoso se quiso llevar a los dos; que los aproveche, pero poquito, que no me los haga jugar los 90 porque si no, me muero. Tengo al técnico rival dirigiendo a mis jugadores, es increíble. Ojalá que los ponga 10 o 15 minutos nada más, es un partido importante que le da mucho a la Liga y que lo disfruten", advirtió el uruguayo.Tal parece que, de entrada, Reynoso no le hizo mucho caso, ya que los colocó en el once inicial para el duelo en el Estadio Banc of California.El resto de los titulares son Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Matheus Doria, Pedro Aquino, Fernando Gorriarán, Diego Valdés, Ángel Mena y Jonathan Rodríguez.En el Torneo Grita México A21, el Pachuca es decimosegundo con 6 puntos, mientras que Cruz Azul es sexto con 9. Ambos equipos se midieron en la Semifinal anterior.