Mano blanda a aglomeraciones y mano dura... ¡a Chipinque!

02 min 30 seg

Emmanuel Aveldaño

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Las aglomeraciones en el transporte público y en mercados, donde los protocolos son casi nulos, parecen no ser violaciones graves y de alto riesgo por el Covid para la Secretaría de Salud estatal, que les aplica mano "blanda".Pero en Chipinque, que cuenta con todas las medidas de prevención sanitarias, amplios espacios y estricta vigilancia, la autoridad aplica su mano dura, afectando a cientos de senderistas que acuden en orden a ejercitarse.El espacio al aire libre del parque ecológico, con casi mil 800 hectáreas, fue cerrado nuevamente desde este lunes, argumentando alto riesgo a la salud por la tercera ola de Covid-19.Y mientras la dependencia estatal, encabezada por el doctor Manuel de la O, se muestra severa con los usuarios de Chipinque, en recorridos por camiones urbanos, el Metro, la Ecovía y mercados, se detectan a diario numerosos puntos de aglomeración en horas pico, lo que ha sido común durante toda la pandemia desde marzo del 2020.Usuarios del parque han mostrado su molestia estos días contra las autoridades de Salud por aplicar el cierre, sin considerar las ventajas de usarlo, si hacen respetar los protocolos sanitarios y las reglas del patronato.Lorena Vázquez Ordaz, directora del parque, calificó el cierre realizado por las autoridades como contradictorio."Trabajamos muy fuerte para tener una reapertura responsable en la que se establecieron todos los protocolos de salud y todo un procedimiento para el control de acceso de las personas", señaló Vázquez Ordaz."Chipinque ha demostrado a lo largo de la pandemia que tenemos protocolos de salud. No es un gimnasio, no es una alberca, no es un campo de golf, es todo un espacio de mil 800 hectáreas en la que contamos con 50 kilómetros de senderos."Nos generó mucha extrañeza poder entender por qué nos cerraron".En un recorrido por el parque, EL NORTE constató que han aplicado protocolos para regular el número de visitas, y procesos de vigilancia para eficientar las medidas sanitarias lo cual permite realizar actividades físicas con el menor riesgo.Durante el recorrido se observaron que fueron cerradas las áreas comunes y suspendieron el uso de aparatos de ejercicio, juegos infantiles y miradores.Agrupaciones locales lanzaron en change.org una petición para mantener abierto el parque."La decisión de cerrar Parque Chipinque es incongruente por parte de las autoridades del Estado y carece de fundamento", señala la iniciativa.Algunos paseantes propusieron a las autoridades abrir el parque limitando el número de visitantes por día, exclusivo para adultos mayores y para personas vacunadas.