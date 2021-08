Mantendrá NL restricciones; amagan con ampliarlas

El Gobernador Jaime Rodríguez adelantó a los Alcaldes que no habrá cambios, pero si no descienden los contagios y hospitalizaciones podrían ordenar un cierre total. Foto:

01 min 00 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 10:51 hrs.

Mientras los ciudadanos reclaman reconsiderar la apertura de parques, espacios abiertos y la autorización de clases presenciales para el nivel básico, el Gobierno estatal mantendrá al menos una semana más las restricciones impuestas a partir del lunes.El Gobernador Jaime Rodríguez adelantó a los Alcaldes que no habrá cambios, pero si no descienden los contagios y hospitalizaciones podrían ordenar un cierre total"Si no se actúa responsablemente, en 14 días tendríamos que cerrar definitivamente los negocios", expuso en una reunión virtual.Rodríguez afirmó que la situación es complicada y el Estado está "out" en el aspecto financiero."Seguimos teniendo un crecimiento en contagios, las restricciones no son complicadas y nos toca a nosotros autoridades hacer que se cumplan", dijo a los Alcaldes en una reunión virtual."Financieramente el Estado ya está 'out', los ingresos son menores y los gastos mayores".