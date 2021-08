Mantendrán Escuela TV

Daniel Santiago

Aunque no se han mostrado evidencias de su impacto en el aprendizaje, la Secretaría de Educación estatal anunció ayer que mantendrá el programa Escuela TV para los niños de escuelas públicas que a partir del próximo 30 de agosto inicien el ciclo escolar a distancia.De acuerdo con la Asociación Estatal de Padres de Familia, estos niños podrían ser la mayoría, pues en su encuesta en línea realizada la semana pasada, el 65.5 por ciento de los papás respondió que preferían que sus hijos tomaran clases desde casa.Para ellos, de lunes a viernes regresarán las clases de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en una programación por televisión que va de 10:00 a 19:00 horas.La decisión de continuar con estas transmisiones se dio al mismo tiempo en que se anunció el jueves que la modalidad híbrida será posible a partir del próximo lunes, de forma voluntaria en las escuelas que estén listas."Iniciamos clases este 30 de agosto en la modalidad que maestros y padres de familia hayan elegido y para ello continuamos adicionalmente con las clases a distancia por #EscuelaTV a través del Canal 28, Radio Nuevo León y plataformas digitales", indicó la dependencia en su Facebook.Ayer, durante la primera reunión de transición hacia la nueva administración estatal, María de los Ángeles Errisúriz, actual Secretaria de Educación, fue cuestionada sobre el impacto que el programa ha tenido en los estudiantes durante la pandemia.La funcionaria afirmó que sí hay un impacto, pero no detalló la evidencia."Sí se mide, sí se ve el impacto", dijo. "Ha sido muy exitoso, estoy viendo con qué número de interacciones terminamos el ciclo escolar pasado".Explicó que, a diferencia de Aprende en Casa, la estrategia diseñada por el Gobierno federal en el ciclo escolar pasado, en la producción estatal los maestros frente a cámara son profesores que también trabajan frente a grupo."Un maestro de segundo año de la Escuela Venustiano Carranza es el mismo maestro que está en Escuela TV, sólo que tiene el apoyo de todo el equipo del nivel al que pertenece."Con ellos se realiza la planeación, se transversalizan contenidos, se hace una programación muy cuidadosa, como si estuvieran en una actividad presencial en la escuela", ejemplificó.Dijo que la medición de niños que se conectan se hace a través de un reporte de maestros y de los números de las plataformas virtuales por donde Escuela TV se transmite, como Facebook y YouTube."Eso ha sigo un gran apoyo, no nada más para los alumnos, sino también para los maestros, (quienes) lo toman como referencia al desarrollar su programa educativo", concluyó Errisúriz.