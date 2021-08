Marcan muertes y contagios de Covid récord en Florida

The NYT News Service

Hora de publicación: 18:26 hrs.

En Florida, más personas se están contagiando, ingresando al hospital y muriendo por Covid-19 que en cualquier otro momento de la pandemia, lo que resalta los peligros de limitar las medidas de salud pública a medida que la variante Delta se propaga en el estado.Esta semana, se reportaron un promedio diario de 227 muertes por Covid-19, un récord para estado y el mayor por mucho actualmente en Estados Unidos. El promedio para los contagios diarios llegó a 23 mil 314 el fin de semana, un 30 por ciento más que el pico de enero en el estado, de acuerdo con una base de datos de The NYT. A lo largo del país, las muertes han llegado a más de mil por día, en promedio.Y las hospitalizaciones en Florida se han casi triplicado en el mes pasado, según datos federales, lo que ha llevado a los hospitales a un punto crítico.Aunque los casos continúan aumentando, con más de 17 mil 200 personas hospitalizadas con Covid a lo largo de Florida, el Gobernador republicano Ron DeSantis ha mantenido su prohibición a emitir mandatos de mascarillas. Varios distritos escolares los han emitido, no obstante.En total, un 52 por ciento de residentes del estado están completamente vacunados, pero ese número es un 30 por ciento menor en algunos de los condados más golpeados por el virus.El lunes, decenas de médicos y empleados de hospitales en el condado de Palm Beach se reunieron para una conferencia de prensa para invitar a los aún no vacunados a administrarse las dosis, enfatizando que el aumento de contagios estaba abrumando al sistema de salud y destruyendo vidas."Estamos exhaustos", dijo el doctor Rupesh Dharia, un internista. "Nuestra paciencia y recursos se están agotando".Una creciente proporción de las personas que están inundando los hospitales y muriendo en Florida provienen ahora de grupos más jóvenes, particularmente de edades de 40 a 59 años, que eran menos vulnerables en las olas previas de la pandemia. La variante Delta se está propagando en la población más joven.