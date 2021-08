'Me saqué un peso muy grande'

04 min 00 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sin el bullicio y euforia del sábado pasado cuando se convirtió en el máximo goleador de Rayados en Estadio BBVA y portando un jersey con el número 122, Rogelio Funes Mori apunta orgulloso hacia la portería en la que marcó el ansiado gol histórico.Y tras quitarse esa losa que cargó por 11 partidos y 821 minutos, el "Mellizo" revela a CANCHA todo lo que le costó marcar ese gol, tras fallar un penal, goles anulados y hasta superar un asalto en su hogar. Hoy sueña con seguir haciendo historia e ir al Mundial Qatar 2022."Primero que todo muy orgulloso, muy contento; algo nuevo, un sueño que de niño desde que seguí esta profesión, desde que decidí ser delantero, uno sueña con ser el máximo goleador de un club y estar en esta posición; la verdad que es un sueño cumplido y más con este club que me lo ha dado todo, de poder llevarme a la Selección Mexicana"."Creo que a veces son cosas de la vida que pasan, cosas del futbol, los delanteros a veces tenemos esas rachas, intentaba, intentaba, no caía, goles anulados y cosas así."Tuve muchos partidos sin marcar, voy a Selección, hago goles y entonces el objetivo estaba en mejorar como sea y gracias a Dios se pudo dar el gol con nuestra gente"."Obviamente; el primer penal que fallé contra Pachuca aquí después que la volé (el torneo anterior) me preguntaba por qué pasó eso; estuve un poco nervioso, cosas que a veces a nosotros nos pasan. Somos seres humanos y podemos equivocarnos, sabía que me tenía que sobreponer a eso, sabía que tenía que superar ese obstáculo de no tener miedo"."Son cosas desafortunadas que le pasa a la gente, que nos pasan, y sin duda que fue algo difícil para mí, para mi familia, para mis niños; un momento difícil que sabíamos que lo teníamos que superar, que gracias a Dios no nos pasó nada y teníamos la oportunidad de seguir creciendo"."Sentí mucha felicidad, obviamente era un penal también en donde ya me había tocado errar con (Óscar) Ustari y hablamos ahí un rato, pero sentía que estaba bien, que estaba fuerte de la cabeza y con la mentalidad de que lo iba a hacer, lo iba a lograr."Y después, la verdad que fue un momento de mucha euforia, mucha adrenalina, que no puedo explicar; el abrazo de todos mis compañeros, de toda la gente gritando, la verdad que me saqué un peso muy grande y sin duda que fue un momento maravilloso para mí, para mi familia y para toda la gente"."Fui con la idea y la mentalidad de disfrutar mucho, más allá de las críticas, más allá de todo creo que eso es parte de este ambiente del futbol entonces todo lo tomé para bien y obviamente sentí que hice muy buenos partidos, hice goles, lastimosamente no pudimos ganar la Copa"."No le podemos gustar a todo el mundo, trato de no escuchar. obviamente; todo se escucha, pero trato de que no se me metan en mi mente, en mi cuerpo, siempre creyendo lo que sé hacer, en lo que puedo hacer, en lo que puedo mejorar. Al final de cuentas somos personas, somos seres humanos que nos equivocamos y sinceramente trato de no meterme en esas críticas"."Sin duda que el 'Turco' me dio la vida, confió en mí en un momento cuando nadie confiaba, donde sí llegué con muchas dudas, pero él confió en mí y me dio su voto de apoyo; sin duda que todo el resto fue historia linda. Voy a estar agradecido de por vida con él, con su cuerpo técnico, son personas maravillosas que me han tratado muy bien a mí y a mi familia"."Creo que el de la Final contra América de chilena (Apertura 2019), el de 'taco' contra Tigres (Clásico de Liga Clausura 2019) y la otra chilena contra Santos (Liguilla Apertura 2018), creo que ésos fueron mis favoritos".