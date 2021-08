Mecanismo desigual

Álvaro García Parga

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La adenda al T-MEC de diciembre del 2019 incorporó a dicho acuerdo comercial los Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida (MLRR), los cuales en su momento fueron anunciados como los nóveles instrumentos para resolver las controversias laborales y garantizar la reparación ante cualquier denegación de derechos en asuntos de libertad de asociación y de negociación colectiva en NorteaméricaEl Protocolo modificatorio estableció un mecanismo desigual entre naciones. Estados Unidos puede activar un mecanismo en cualquier momento; sólo basta que ellos adviertan la existencia de elementos suficientes para señalar la posible denegación de derechos laborales, por eventos o hechos acontecidos en alguna empresa en suelo mexicano, para que puedan presentar una solicitud formal de revisión. Nuestro país, una vez recibida la solicitud, estará obligado a estudiar el caso, determinar si existe o no tal denegación y contestar al país reclamante.México, por su parte, no puede presentar una queja ante Estados Unidos en los mismos términos ni bajo el mismo procedimiento. Misma situación tratándose de Canadá, pues si bien el anexo para las controversias laborales entre Canadá y México quedó documentado en un anexo independiente al de Estados Unidos, las condiciones para nuestro país son nuevamente desiguales. En el marco del tratado no existe piso parejo para que nuestro país presente casos por incumplimiento en materia laboral contra instalaciones en EU o en Canadá.A más de un año desde la entrada en vigor del nuevo acuerdo, los primeros dos mecanismos de la era T-MEC nos han comenzado a dejar primeros aprendizajes y nos han permitido conocer las rutas tan distintas que cada uno puede tomar. Tanto el caso de GM en Silao como el de Tridonex en Matamoros han avanzado por caminos muy diferentes.La primera queja pública en contra de una empresa en México presentada al gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC fue dirigida a la empresa Tridonex, con sede en la ciudad de Matamoros. Para esta primera queja el gobierno de Estados Unidos utilizó todo el plazo que el MLRR les permite para investigar los hechos señalados en la denuncia antes de presentarlo a México; lo cual no sucedió para el caso GM, pues para la empresa con instalaciones en Silao el gobierno americano optó por no utilizar el plazo interno para la investigación; lo presentó de inmediato. Aunque la queja contra GM fue la segunda recibida, ésta se convirtió en el primer caso oficialmente presentado ante México.El caso de Silao es emblemático, este medio ha dado cuenta de cómo ha avanzado. Tanto gobierno americano, mexicano, así como el sindicato y la propia empresa han hecho diversos comunicados al respecto. Hoy los asuntos colectivos laborales están bajo el escrutinio público, siendo minuciosamente observados. Tan pronto como esta misma semana el caso de GM avanzará a una siguiente etapa como parte del proceso acordado de remediación por denegación de derechos a los trabajadores. Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) participarán como observadores.El caso de Tridonex si bien inició como un MLRR, éste ha seguido un curso diferente. La empresa en Estados Unidos anunció el acuerdo al que llegó directamente con el gobierno estadounidense. México, por su parte, hizo público el comunicado en el que manifestó que no encontró elementos suficientes para aceptar la denegación de derechos. Sobre este caso, el otrora negociador del T-MEC, Jesús Seade, precisó que lo negociado entre empresa y gobierno americano al interior de EU fue realizado sin base alguna en el MLRR. Este asunto nos ha dejado ver comunicados discordantes sobre el mismo caso.El gobierno de Estados Unidos ha dejado ver su clara intención de utilizar los mecanismos del tratado. Estamos tan sólo ante los dos primeros casos de seguramente muchos otros que vendrán.aagarcia_parga