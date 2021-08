'Mentira que haya sido misógino'

03 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:26 hrs.

El escritor Jorge F. Hernández, quien fue cesado este fin de semana como Agregado Cultural de México en España, negó haber hablado ofensiva y misóginamente de la Embajadora María Carmen Oñate Muñoz.Tal fue la justificación sobre el despido del escritor difundida por el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, Enrique Márquez, pero que Hernández dice incluso haberla leído en compañía de la propia diplomática."Ella no fue consultada ni fue avisada de que iba a ser usada como pretexto", comentó el autor este lunes en entrevista para W Radio."Eso es una injusticia con ella que es una dama intachable que ha manejado maravillosamente la situación de las relaciones entre México y España, y que conmigo ha sido generosa, cordial y muy participativa de todo lo que tiene que ver con el Instituto Cultural de México (en España)".Por lo que, calificó Hernández, es una "mentira muy alevosa y muy artera" que se le acuse de misógino por algo que dijo en la sobremesa de una reunión con sus mejores amigos y sus esposas."Ya mero está que yo delante de mi esposa me voy a aventar siquiera una insinuación misógina, o enfrente de las esposas de mis amigos, que son mis mejores amigas, por cierto."No le atinaron al pretexto, se enredaron, y ahora quizá no duden que me acusen de ser andrógino o androide", ironizó.El autor de Réquiem para un Ángel y La Emperatriz de Lavapiés anunció este sábado en Twitter que había sido cesado de su cargo, lo cual le fue informado por Márquez vía telefónica, pero hasta el momento no ha recibido ningún documento oficial sobre la terminación de su contrato.Ese mismo día, colegas del gremio literario y usuarios de redes sociales de inmediato atribuyeron el despido del escritor a sus críticas a las recientes declaraciones de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, en torno a la lectura, considerando su salida como un acto de censura."La verdad no tiene nada que ver con eso. Estrictamente, se trata de un asunto grave por tratarse de una ofensa grave a una alta funcionaria de la Cancillería, jefa de Hernández, a quien se le debe todo el respeto. No hay nada de censura ni mucho menos", aseguró Márquez en entrevista telefónica con REFORMA, sin precisar que es lo que presuntamente habría dicho el escritor.Para Hernández, no obstante, las razones de su despido son claras, y pide que se informen como tal, sin recurrir a mentiras."No se trata de un escandalillo del mundo de la farándula, sino que se trata de una persona que osó oponerse a las declaraciones ideologizadas de un compañero funcionario público, del cual afortunadamente ya no soy compañero. En realidad a mí me libraron."Es decir, si me cortaron la cabeza, ahí muere, pero no tienen por qué justificarlo con mentiras. Ese es el tema, que digan la verdad entonces. Si fue por censura, que no lo nieguen; si fue por otra cosa, entonces que lo publiquen. Eso creo que sería más enredado para la persona que tomó la decisión, que es el director ejecutivo de Diplomacia Cultural", expresó durante la entrevista radiofónica.