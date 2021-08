'Metaverso', clave para próxima fase de internet

Meghan Bobrowsky / THE WALL STREET JOURNAL

Una nueva batalla en la industria de la tecnología está tomando forma respecto al "metaverso", a medida que compañías como Facebook Inc. y Roblox Corp. trabajan para dar forma a un reino virtual que la mayoría de los consumidores aún no sabe que existe.El concepto de metaverso, arraigado en novelas de ciencia ficción como "Snow Crash" y "Ready Player One", abarca un extenso mundo en línea que trasciende las plataformas tecnológicas individuales, donde las personas existen en espacios virtuales compartidos e inmersivos. A través de los avatares, las personas podrían probarse artículos disponibles en tiendas o asistir a conciertos con amigos, tal como lo harían fuera de línea.El entusiasmo por el concepto también ha ayudado a potenciar las valuaciones de empresas como Roblox -que llegó a la bolsa vía una cotización directa en marzo- y Epic Games Inc., el fabricante de "Fortnite", al apostar los inversionistas a que los populares mundos de los videojuegos tendrán un punto de apoyo temprano en el incipiente espacio en línea.Otras compañías importantes también están expresando interés: Mark Zuckerberg, de Facebook; Satya Nadella, de Microsoft Corp.; y Shar Dubey, de Match Group Inc., figuran entre los directores ejecutivos que han hablado recientemente sobre las formas en que sus compañías buscan participar en la construcción o el soporte de elementos de mundos virtuales compartidos. Sin embargo, los analistas dicen que uno de los mayores retos radica en convertir ese involucramiento en ganancias, incluso al tiempo que más personas acogen el concepto.Dave Baszucki, el director ejecutivo de Roblox, dijo el martes que la compañía ve su plataforma de 15 años como un centro para experiencias virtuales e inmersivas donde miles de personas pueden asistir simultáneamente a conciertos, escuelas o reuniones de personal. Destacó que la compañía ha estado invirtiendo fuertemente en tecnología y aumentando su fuerza laboral para respaldar estas experiencias, pero también en áreas como la moderación de contenido."Debe ser una plataforma segura y decorosa que dé la bienvenida a niños de 6 años y, al mismo tiempo, a gente treintañera que esté trabajando junta", indicó Baszucki a los analistas en una conferencia telefónica sobre resultados cuando se le preguntó respecto al interés que empresas como Facebook están tomando en el metaverso.Roblox más que duplicó sus ingresos en el segundo trimestre en comparación con el año anterior a 454.1 millones de dólares -ayudado por el crecimiento en su base de usuarios- pero registró pérdidas más pronunciadas ya que registró costos más altos, incluyendo los relacionados con las cuotas pagadas a los desarrolladores, investigación y desarrollo y su infraestructura tecnológica.No está claro gran parte de cómo se conectarán las personas al metaverso, incluyendo la forma en que interactuarán los reinos o plataformas virtuales de las diferentes empresas. Los entusiastas visualizan a las personas moviéndose sin problemas de una plataforma a otra mediante sus avatares.Zuckerberg señaló que las inversiones de Facebook en realidad virtual y aumentada ayudarán a respaldar la evolución del metaverso, que él ve como el sucesor a la internet móvil. También describió el proceso como un proceso de años de duración que requeriría inversiones en protocolos y dispositivos tecnológicos, chips y software, entre otras cosas."Se podrá acceder al metaverso desde todos los dispositivos diferentes en diferentes niveles de fidelidad, desde apps en teléfonos y computadoras personales hasta dispositivos inmersivos virtuales y de realidad aumentada", dijo a los analistas el mes pasado en una llamada de reporte de ganancias. "Dentro del metaverso, podrás pasar el rato, competir en juegos con amigos, trabajar, crear y más".Empresas como Roblox y Unity Software Inc., que fabrica herramientas para que los desarrolladores creen contenido en 3-D, se están concentrando en el software para desarrollar el metaverso. Otras se centran en el hardware que las personas pueden usar para conectarse en línea y entrar a mundos virtuales.Matthew Ball, un capitalista de riesgo y ex ejecutivo de medios, destacó que las empresas están estudiando formas de ganar dinero con grandes audiencias virtuales a través de la publicidad y otros medios.Ball mencionó que no espera que haya un solo ganador claro en el metaverso. En lugar de ello, hay espacio para que múltiples empresas se conviertan en líderes en la categoría, como fue el caso de la evolución de internet a lo largo de la década de 1990 y posteriormente la Internet móvil. "Está muy claro que esto se está convirtiendo en un campo de batalla focal para la gran tecnología", dijo.El modelo de negocios de Roblox se centra en gran medida en las compras de moneda virtual por parte de los usuarios, que les permite adquirir beneficios o artículos en el juego para sus avatares. En mayo, la compañía organizó una experiencia inmersiva para celebrar el centenario de la marca de diseñador Gucci y los usuarios pudieron comprar artículos de edición limitada para sus avatares. Michael Guthrie, director de finanzas de Roblox, indicó que los tipos de contenido en la plataforma de la compañía se han ampliado con el tiempo y, en algunos casos, los desarrolladores aún están averiguando cómo generar ingresos a partir de su contenido.Roblox se contó entre las empresas de videojuegos que obtuvieron ganancias masivas en número de usuarios y en ingresos durante la pandemia gracias a una mayor demanda de entretenimiento social en el hogar.La compañía, con sede en San Mateo, California, ha dicho que espera ver crecimiento este año incluso a medida que se alivian las pautas de distanciamiento social, pero prometió continuar con las inversiones para hacer crecer su comunidad de casi 47 millones de usuarios activos diarios hasta el mes pasado. El lunes, la compañía reveló que adquirió Guilded Inc., una plataforma de chat global que conecta a personas de comunidades de videojuegos, por una suma no revelada.Edición del artículo original