Mete regio acelerador

Enrique Cavazos

Hora de publicación: 01:00 hrs.

En medio de una prometedora época del automovilismo regio a nivel internacional, un joven piloto comienza a alzar la mano para, próximamente, dar el salto a las grandes competencias.Y no en un camino cotidiano.De 16 años, el nuevoleonés Noel León está dominando una aventura híbrida que incluye autos monoplazas en la F4 US Championship y stock en la Nascar Challenge; en ambos seriales es el líder general por puntos."Empecé a correr a los 5 años en el Autódromo Monterrey, mi papá tiene un equipo de karts y me armó uno a los 5 años", contó un joven que, dice, su máximo sueño es llegar a la Fórmula Uno.Los regios Patricio O'Ward, en IndyCar, y Daniel Suárez, en Nascar, no son sólo unos ejemplos a la distancia para Noel, sino algo más cercano."Me llevo muy bien con Pato y Dani. Me han ayudado bastante a progresar en mi carrera, estoy muy agradecido con ellos por el apoyo", compartió."Sí es algo complicado correr los dos tipos de autos, pero también creo que te hace mejor piloto porque si andas rápido en ambas categorías significa que estás preparado para cualquier oportunidad".Faltando sólo dos fechas para el cierre del campeonato de la F4, el piloto de DEForce Racing ocupa la cima con 139 puntos, mientras que en Nascar, en donde corre bajo labandera de Alessandros Racing, está de líder con 169 unidades.Es todavía un adolescente, pero León no se achica y apunta a seguir en la élite del automovilismo mexicano y de Estados Unidos.